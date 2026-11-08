Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, hiện có khoảng 5.000 người Việt Nam sinh sống tại hầu hết các vùng, thành phố của quốc gia này, tập trung đông nhất ở thành phố Madrid, thành phố Barcelona và khu vực lân cận.

Những năm qua, bà con từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại, đồng thời duy trì tinh thần tương trợ và hướng về quê hương. Các hoạt động đón Tết cổ truyền, Tết Trung thu và giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần duy trì tiếng Việt, bản sắc dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ.

Tại buổi gặp, đại diện kiều bào chia sẻ về đời sống, học tập, việc làm cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hội nhập. Bà con mong muốn tăng cường giao lưu với trong nước thông qua các chương trình văn hóa, thể thao; đồng thời tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha học tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc.

Một số ý kiến cũng đề cập nhu cầu hỗ trợ các nhóm có đặc thù riêng, nhất là thanh thiếu niên, gia đình có con trong độ tuổi đi học và những gia đình đa văn hóa nhận con nuôi là người Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha)

Ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng trên, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao nỗ lực ổn định cuộc sống, hội nhập và gìn giữ bản sắc dân tộc của người Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Thứ trưởng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam; việc chăm lo đời sống, phát huy nguồn lực kiều bào và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Trên tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thứ trưởng đề nghị cộng đồng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài củng cố, kiện toàn các hội đoàn; tích cực tham gia các chương trình do Bộ Ngoại giao tổ chức như Xuân Quê hương, Giỗ Tổ Hùng Vương, thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, Trại hè thanh thiếu niên, Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt và các lớp tập huấn giáo viên tiếng Việt. Những hoạt động này góp phần tăng cường gắn kết với trong nước, đáp ứng nguyện vọng của kiều bào về dạy và học tiếng Việt, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, cộng đồng được khuyến khích tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, trách nhiệm và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, Thứ trưởng đề nghị triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW trong công tác kiều bào; thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Công tác gìn giữ tiếng Việt, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và bảo hộ công dân cần tiếp tục được quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam tại sở tại.