Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 24/9, tại Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/09/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Kiểm tra chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Phó trưởng đoàn thường trực; các đồng chí là thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ; lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Huy Hùng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 năm liền Công an tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2024 vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản và thật sự có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. An ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững; tội phạm và tệ nạn xã hội giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 73/74 chỉ tiêu, đạt 98,6%; trong đó, có 45 chỉ tiêu vượt (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Trụ sở Công an cấp xã đang thực hiện, phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 10/2026); 6 lần được lãnh đạo Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thư khen về thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Công an tỉnh vẫn còn những mặt còn tồn tại cần khắc phục.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Qua nghe dự thảo báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ thêm các biện pháp, giải pháp nhằm khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các mặt công tác của Công an Nghệ An, kết quả đó góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế và chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả Kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cần khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; việc khắc phục phải cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; phải chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cũng cho biết: Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Kết luận số 15 ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, cùng với sự hỗ trợ Bộ Công an và các cục nghiệp vụ, trong thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Công an tỉnh đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đột phá; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Nhờ đó, tình hình ANTT luôn được đảm bảo, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, nhất là các khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị là dịp để Công an Nghệ An nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm ANTT; qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng ý kiến đóng góp của các đại biểu; từ đó tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, góp phần tiếp tục giữ vững ổn định ANTT tại địa phương trong bối cảnh, tình hình mới.