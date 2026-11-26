Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo.

Đợt giám sát được thực hiện theo Quyết định số 231-QĐ/ĐUCA ngày 3/9/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 83-KH/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Từ ngày 20/9 đến ngày 10/10/2026, Đoàn Giám sát số 2 đã khảo sát, làm việc với Đảng ủy Công an thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và 15 tổ chức đảng thuộc Công an thành phố, gồm 13 tổ chức đảng cấp phòng và 2 tổ chức đảng Công an cấp xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia Đoàn có Đại tá Tô Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Phó Trưởng đoàn; Đại tá Lê Thị Hạnh, Kiểm tra viên cao cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng dự về phía TP Hồ Chí Minh, có các đồng chí: Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tham gia với tư cách thành viên Đoàn; Trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc Công an thành phố...

Đồng chí Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, thành viên Đoàn Giám sát đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Dự thảo Báo cáo ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được; chỉ ra tồn tại và kiến nghị những vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Đại tá Tô Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Phó Trưởng đoàn phát biểu ý kiến.

Đại tá Lê Thị Hạnh, Kiểm tra viên cao cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thời gian qua, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Công an thành phố đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đột phá; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, tình hình an ninh, trật tự luôn được đảm bảo, góp phần tạo môi trường thuận lợi, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Công an TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động khắc phục những tồn tại mà Đoàn giám sát đã chỉ ra.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Việc khắc phục phải cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Qua đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại thành phố trong tình hình mới.