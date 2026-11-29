Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Bộ Công an Lào và vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, đáng chú ý là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Bộ Công an hai nước quan tâm ở nhiều cấp độ, lĩnh vực như trao đổi chuyên gia, tổ chức các lớp nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chính trị, công tác đảng và công tác xây dựng lực lượng. Việc Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào, phối hợp công tác giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, lâu dài và mang tính chiến lược.

Phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai Bộ cần tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thật cụ thể căn cứ nhu cầu nhân lực và năng lực của mỗi bên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tại buổi hội đàm.

Đồng thời chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu, vị trí công tác thực tiễn; nâng cao chất lượng hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng. Chương trình đào tạo gắn với nhiệm vụ cụ thể sẽ mang lại kết quả hợp tác tốt. Ngoài ra cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào cho Công an xã biên giới Việt Nam.

Thứ trưởng Soulina Keopaseuth tại buổi hội đàm.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tại buổi hội đàm, Trung tướng Soulina Keopaseuth, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Lào khẳng định, thời gian tới sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, quan hệ hợp tác gắn bó giữa Bộ Công an hai nước nói riêng.

Cũng tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng 20 máy tính xách tay cho Bộ Công an CHDCND Lào.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng 20 máy tính xách tay cho Bộ Công an Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.