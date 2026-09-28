Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giải đáp thỏa đáng nhiều ý kiến cử tri TP Hồ Chí Minh

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 12 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 9 TP Hồ Chí Minh gồm các phường: An Hội Đông, An Hội Tây, Hạnh Thông, Bình Lợi, Gia Định, An Khánh, Gò Vấp và một số địa bàn liên quan.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp giải trình, phản hồi các ý kiến tâm huyết của người dân; đồng thời thông tin về chiến lược phát triển đất nước, đột phá thể chế, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các chính sách an sinh xã hội trọng điểm.

Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh (Đơn vị bầu cử số 9) tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo chính quyền địa phương…

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Triệu Lệ Khánh thông tin kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh số 9, đồng thời báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri tại các điểm cầu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, đất đai, an ninh trật tự, chuyển đổi số và chính sách an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri Trịnh Thị Hiệp, phường Bình Lợi Trung quan tâm đến chính sách tiền lương, giải pháp giảm quá tải tại các bệnh viện lớn, công tác phòng, chống tội phạm, xử lý SIM rác và các vấn đề về môi trường.

Tại điểm cầu phường An Khánh, cử tri Trần Việt Hùng phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường; dù đã có chính sách miễn phí xe buýt nhưng áp lực giao thông vẫn lớn và đề nghị nghiên cứu các giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn.

Cử tri cũng nêu tình trạng thu gom rác còn bất cập, có nơi chưa xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm; đồng thời kiến nghị rà soát quy hoạch trường học, công khai quy hoạch để người dân chủ động trong xây dựng, ổn định cuộc sống. Cử tri mong muốn những ý kiến được chuyển tải đến nghị trường phải gắn với trách nhiệm giải quyết, tiến độ và chuyển biến cụ thể, trước hết từ những vấn đề nhỏ nhưng thiết thực đời sống dân sinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 9, phát biểu ý kiến và giải đáp những vấn đề cử tri nêu ra.

Nhiều kiến nghị của cử tri sát với đời sống dân sinh

Cử tri Trần Văn Nhật, điểm cầu An Hội Đông nêu vấn đề bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa trước năm học mới. Cử tri đồng tình với chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa nhưng phản ánh đầu năm học 2026-2027 vẫn xảy ra tình trạng thiếu một số loại sách, gây lo lắng cho phụ huynh. Cử tri đề nghị làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm từng khâu trong cung ứng; tăng khả năng dự báo, điều phối, kiểm soát giá bán và công khai kết quả kiểm tra, xử lý. Mục tiêu là bảo đảm sách giáo khoa đầy đủ, đúng giá, đúng chất lượng đến tay học sinh trước khi năm học bắt đầu.

Cử tri Nguyễn Hồ Thanh Bạch, điểm cầu phường Bình Thạnh kiến nghị nghiên cứu quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các ô tô trên đường cao tốc theo hướng rõ ràng, dễ nhận biết và dễ thực hiện trong các tình huống thực tế. Cử tri cũng quan tâm đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhất là quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị có cơ chế kiểm soát phù hợp để bảo đảm chất lượng, trách nhiệm của cơ quan và người soạn thảo.

Đại biểu Quốc hội Triệu Lệ Khánh thông tin kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh số 9.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Sáu, điểm cầu Gia Định phản ánh một số điểm nghẽn trong thủ tục hành chính về đất đai tại cơ sở, nhất là cấp giấy chứng nhận và xử lý hồ sơ nhà, đất; thủ tục còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài. Cử tri đề nghị đẩy mạnh số hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn hóa quy trình, nâng cấp cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhằm giảm phiền hà và rút ngắn thời gian phục vụ người dân. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh hệ thống thuế còn phát sinh lỗi, hướng dẫn ở một số nơi chưa đồng bộ; đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, rà soát quy trình và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Cử tri Trần Ngọc Hưng, điểm cầu An Hội Tây đánh giá tích cực kết quả bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư, nhất là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, cử tri cho rằng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các video, nội dung xấu, độc và đề nghị tăng cường xử lý các hành vi vi phạm. Về y tế, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mở rộng chính sách chăm sóc sức khỏe, giúp người dân được thụ hưởng nhiều hơn thành quả phát triển kinh tế.

Ghi nhận, theo dõi và giám sát tiến độ giải quyết

Trả lời trước cử tri, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Tổ đại biểu Quốc hội số 9 ghi nhận 6 ý kiến trực tiếp tại hội nghị và 9 ý kiến gửi bằng văn bản. Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, các ý kiến phản ánh sát tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề còn bức xúc tại cơ sở; được nêu thẳng thắn, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng và mong muốn được chuyển tải đến Quốc hội, chính quyền cùng các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Phân tích các nhóm ý kiến, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhận định phần lớn phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã, phường như: xử lý nước thải, rác thải, ùn tắc giao thông cục bộ, y tế, giáo dục cơ sở và an sinh xã hội. Đây là những vấn đề cụ thể, gần dân nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, Tổ đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận, phân loại, chuyển ngay đến cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý và phân công đại biểu giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện và thông tin lại cho cử tri.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp thành phố, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, xác định rõ tiến độ và kết quả giải quyết; tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền), gắn nhiệm vụ với người thực hiện, trách nhiệm, thời gian và sản phẩm cụ thể. Những nội dung có đủ cơ sở trả lời ngay sẽ được tổ đại biểu thống nhất, trao đổi trực tiếp với cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thông tin thêm về bối cảnh chung, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đất nước đang tập trung nguồn lực cho các mục tiêu phát triển lớn, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Liên quan đến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề cập việc triển khai Nghị quyết số 57, trong đó yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến chính sách thuế, môi trường sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư và tiếp nhận thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ phát triển.

Về cải cách và hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết khối lượng văn bản pháp luật cần rà soát, sửa đổi, hoàn thiện rất lớn, liên quan nhiều lĩnh vực như hình sự, đất đai, thuế, y tế và giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng mở rộng các kênh để cử tri gửi ý kiến, kiến nghị thuận tiện hơn, trong đó có các phương thức phản ánh qua nền tảng số như VNeID, qua đó giúp cơ quan dân cử tiếp nhận nhanh hơn các ý kiến cụ thể, tâm huyết để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Về đối ngoại, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề cập Nghị quyết số 59 và yêu cầu tiếp tục nâng cao vị thế, hiệu quả hội nhập quốc tế của Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đông đảo cư tri tham dự tại điểm tiếp xúc trực tiếp ở trụ sở UBND phường Bình Lợi Trung.

Đối với lĩnh vực an ninh, trật tự, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng chức năng vẫn phải tập trung xử lý các hành vi phát sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng.

Riêng với tội phạm ma túy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhắc đến mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030 của TP Hồ Chí Minh và yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn an toàn.

Về tội phạm trên không gian mạng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảnh báo các đối tượng thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ, khai thác lỗ hổng và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm dễ bị nhắm tới. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chuyên trách phối hợp với Công an địa phương đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa. Thứ trưởng cũng đề cập hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mạng và các nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý chung để xử lý loại tội phạm mang tính xuyên biên giới.

Đối với kiến nghị về chương trình “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thứ trưởng khẳng định đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Việc thu thập, xây dựng dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân đang được đẩy mạnh, kết hợp ứng dụng thiết bị, công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng đối chiếu, xác định danh tính và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đến cuối năm 2026, ngành chức năng phấn đấu thu thập 100% mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính và sinh phẩm thân nhân (cả dòng cha và dòng mẹ) nhờ việc đưa vào vận hành hệ thống thiết bị hiện đại mới nhập khẩu.

Về tình trạng thiếu sách giáo khoa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết vấn đề đã được lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành và các cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo khắc phục. Bên cạnh nguồn sách điện tử, việc cung ứng sách bản in cần được bảo đảm kịp thời; nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan cần được xác minh, làm rõ và thông tin công khai tới cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 9, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình giải quyết; kết quả sẽ được phản hồi tại các kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo.