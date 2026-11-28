Tại buổi gặp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả tích cực trong phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Công an thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, quan hệ giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Công an Lào không ngừng được củng cố, phát triển, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ và lực lượng Công an hai nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith.

Hai bên đã duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực. Nổi bật là các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công an dọc tuyến biên giới, góp phần hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Cùng với đó, thanh niên Công an hai nước còn phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị thời gian tới, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hợp tác; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giáo dục truyền thống và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, cần quan tâm thúc đẩy phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn nữa giữa Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào với Đoàn Thanh niên Bộ Công an Việt Nam; đẩy mạnh các chương trình giao lưu, tình nguyện, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới và trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, góp phần xây dựng lực lượng thanh niên Công an hai nước bản lĩnh, trách nhiệm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua việc tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tăng cường hợp tác giữa tổ chức Đoàn và lực lượng Công an hai nước, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.