Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn đồng chí Vilay Lakhamphong đã dành thời gian tiếp đoàn công tác.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với quan hệ hợp tác truyền thống giữa Bộ Công an hai nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, sau thời gian tích cực chuẩn bị, Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào đã thống nhất tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế do Thứ trưởng Bộ Công an hai nước đồng chủ trì với chủ đề “Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác đảng, công tác chính trị giữa lực lượng Công an hai nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thời gian qua, trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận, kế hoạch hợp tác, góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đồng chí Thường trực Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an hai nước triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam – Lào 2027”, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào; đồng thời thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2027 giữa hai Bộ và các văn bản hợp tác quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng; chủ động đấu tranh với các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và truy nã.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với đó, phát huy hiệu quả các dự án viện trợ, trang thiết bị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào; đẩy mạnh tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Công an Lào với Bộ Công an Việt Nam; quan tâm hỗ trợ đào tạo tiếng Lào cho cán bộ Công an các xã, tỉnh giáp biên của Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào đã góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước tiếp tục được tăng cường, phát triển lên tầm cao mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.