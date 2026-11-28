Tại buổi chào xã giao, Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lê Quốc Hùng trân trọng chuyển lời hỏi thăm của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới đồng chí Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vanthong Kongmany.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, mối quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực: quốc phòng – an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lực logistics, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Asean, liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng và hợp tác Việt Nam – Lào – Campuchia; Trong đó các đơn vị chức năng hai bên tiếp tục chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027 giữa hai nước.

Đồng thời, hợp tác giữa 2 Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như đấu tranh thành công nhiều chuyên án chuyên về tội phạm; hợp tác đào tạo, xây dựng lực lượng, công tác đảng và công tác chính trị giữa hai Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chào xã giao Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vanthong Kongmany.

Để đạt được hiệu quả cao hơn trong hợp tác giữa hai Bộ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lào chỉ đạo các đơn vị liên quan hai nước phối hợp thực hiện lực lượng An ninh, Cảnh sát hai nước tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả nội dung hợp tác giữa hai lực lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ công tác của lực lượng An ninh, Cảnh sát hai nước triển khai các Kế hoạch đấu tranh chung.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, căn cứ nhu cầu thực tế và chiến lược xây dựng lực lượng Công an mỗi nước; ưu tiên các lĩnh vực chuyên môn mà Bộ Công an Lào có nhu cầu cấp thiết; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, giảng viên, chuyên gia và kinh nghiệm đào tạo; nghiên cứu tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo theo chuyên đề đối với những lĩnh vực nghiệp vụ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đồng chí Bộ trưởng quan tâm, hỗ trợ cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Lào cho cán bộ chiến sĩ Công an Việt Nam, nhất là số cán bộ Công an cấp xã giáp biên giới với Lào.

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Bí thư trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany đánh giá rất cao sự hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Công an nói riêng, đặc biệt, là sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai các dự án và hợp tác đào tạo chính trị cho lực lượng Công an nhân dân Lào trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, đưa hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.