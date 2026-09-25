Thứ trưởng Lê Quân trực tiếp động viên thí sinh chinh phục đấu trường kỹ năng

Thứ trưởng Lê Quân trực tiếp động viên thí sinh

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 đang bước vào ngày thi thứ 3 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong những ngày tranh tài, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân trực tiếp đến khu thi nghề, động viên các thí sinh Việt Nam trước khi bước vào những phần thi quan trọng.

Sự xuất hiện của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh, chuyên gia và thành viên Đoàn Việt Nam, giúp các em thêm tự tin trước những phần thi có yêu cầu cao về kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đến các khu thi nghề để động viên thí sinh.

Kỳ thi năm nay quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tham gia 11 nghề gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Các nghề thi đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng thực hành, độ chính xác, khả năng xử lý tình huống và làm chủ máy móc, thiết bị. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của công nghệ đang làm thay đổi yêu cầu đối với người lao động, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực thích ứng và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

Trước đó, tại Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh giá trị của Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới không chỉ được nhìn nhận qua huy chương hay chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Những kiến thức, kinh nghiệm mà thí sinh, chuyên gia và giáo viên tiếp cận được tại kỳ thi sẽ trở thành nguồn tham khảo để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo.

Từ góc độ đó, mỗi phần thi không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện kỹ năng đã được rèn luyện, mà còn là dịp tiếp cận những yêu cầu mới của kỹ năng nghề quốc tế. Những trải nghiệm thực tế từ sân chơi này có thể góp phần bổ sung kinh nghiệm cho công tác đào tạo nghề trong nước.

“Đánh thức kỹ năng” từ yêu cầu thực tế của thị trường lao động

Song song với các hoạt động tại khu thi, bà Lê Thị Hằng - Trưởng đoàn Việt Nam, tham dự Hội nghị “Đánh thức kỹ năng” cùng Trưởng đoàn các nước, chuyên gia và các bên liên quan.

Hội nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao kỹ năng thông qua việc ứng dụng AI và công nghệ số vào chương trình đào tạo. Một trong những mục tiêu được đặt ra là bảo đảm người học có cơ hội tiếp cận những kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ số, không để người học bị bỏ lại phía sau trước tốc độ thay đổi của công nghệ.

Bà Lê Thị Hằng - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị “Đánh thức kỹ năng”.

Thực tế, công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự biến chuyển về yêu cầu đối với nguồn nhân lực. Những kỹ năng từng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động có thể tiếp tục được bổ sung, cập nhật hoặc thay đổi theo sự phát triển của công nghệ và phương thức sản xuất.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các chương trình đào tạo không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng nghề hiện có, mà còn phải có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động. Người học cần được chuẩn bị những kỹ năng phù hợp để có thể tiếp cận công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu công việc và tiếp tục học tập trong quá trình làm nghề.

Đoàn Việt Nam thể hiện quyết tâm khi tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026.

Tại Hội nghị “Đánh thức kỹ năng”, kinh nghiệm thực tế từ những người từng tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới cũng được đưa vào chương trình trao đổi. Các thí sinh từng tham dự WorldSkills và đạt huy chương chia sẻ về những đóng góp của mình cho xã hội sau khi đạt kết quả cao tại kỳ thi.

Những câu chuyện này cho thấy giá trị của kỹ năng nghề không chỉ được thể hiện tại thời điểm tranh tài. Sau kỳ thi, kỹ năng, kinh nghiệm và những kiến thức tích lũy từ quá trình thi đấu có thể tiếp tục được phát huy trong công việc và đóng góp cho xã hội.

Từ khu thi đến các diễn đàn chuyên môn, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 vì thế không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ năng. Đây còn là dịp để các quốc gia trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận những thay đổi đang diễn ra trong đào tạo nghề và cùng tìm kiếm cách thức chuẩn bị kỹ năng phù hợp hơn cho người học.

Đối với Đoàn Việt Nam, hành trình tại Thượng Hải là dịp để các thí sinh thể hiện năng lực, vừa mở ra cơ hội tiếp cận những yêu cầu mới của kỹ năng nghề quốc tế.