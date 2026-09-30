Thứ trưởng Lê Quân làm việc với tỉnh Quảng Trị về triển khai nhiệm vụ năm học

Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận nỗ lực của Quảng Trị trong triển khai nhiệm vụ năm học.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Tham gia đoàn có ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, Phó Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông, Vụ Giáo dục mầm non, Văn phòng Bộ GD&ĐT và Cục GDNN-GDTX.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT; các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bảo đảm điều kiện dạy học

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã triển khai tốt các nhiệm vụ năm học 2026-2027, trong đó tập trung sắp xếp mạng lưới trường lớp, bảo đảm đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và sách giáo khoa.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học.

Thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản, quyết định liên quan. Công tác sắp xếp trường, lớp và vận hành cơ sở giáo dục bước đầu đạt kết quả tích cực, giảm 460 trường, tương ứng 50,38%, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý nhưng vẫn duy trì hoạt động dạy học.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở đào tạo được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương và cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Trong đó, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị được sáp nhập thành Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị; Trường Cao đẳng Luật Miền Trung được sáp nhập vào Trường Đại học Luật Kinh tế TP Hồ Chí Minh để thành lập phân hiệu tại Quảng Trị.

Hiện tỉnh có 1 trường đại học, 1 Phân hiệu Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, 1 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, 5 trường cao đẳng và 7 trường trung cấp, gồm 2 trường công lập và 5 trường tư thục. Trong đó, Trường Trung cấp nghề Việt-Đức là cơ sở tư thục mới được thành lập.

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo chuẩn bị năm học, tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đakrông. Đồng thời, Sở hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học, tổ chức khai giảng thống nhất, trang trọng, thiết thực, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế.

Các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tuyển sinh và tổ chức dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu. Một số khó khăn, vướng mắc tiếp tục được rà soát, xử lý trong quá trình triển khai năm học.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 71 đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, phạm vi rộng, đòi hỏi nguồn lực lớn trong khi khả năng cân đối ngân sách còn khó khăn. Việc triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2030 cũng gặp trở ngại do hệ thống văn bản hướng dẫn và cơ chế, chính sách chưa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Hoàng Xuân Tân khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết về hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, bảo đảm tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Về cung ứng sách giáo khoa và bảo đảm đội ngũ giáo viên, tỉnh đã rà soát, tuyển dụng bổ sung và cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Đối với giáo dục phổ thông, địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dạy học dù còn nhiều thách thức sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục Quảng Trị đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao việc triển khai các nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong bảo đảm cung ứng sách giáo khoa cho học sinh. Các trường đã chủ động đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa; tỉnh cũng thực hiện bổ sung biên chế giáo dục, góp phần bảo đảm yêu cầu dạy học.

Bên cạnh đó, Quảng Trị đã triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới. Trong giai đoạn 1, tỉnh đã xây dựng 4 trường, bảo đảm điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới; thời gian tới, địa phương tiếp tục xây dựng thêm 11 trường nội trú.

Thứ trưởng Lê Quân mong ngành Giáo dục Quảng Trị nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, việc phát triển hệ thống trường nội trú góp phần tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực miền núi và đồng bằng.

Đánh giá giáo dục phổ thông của tỉnh đã đạt nhiều kết quả về chất lượng nhưng vẫn còn không ít khó khăn, Thứ trưởng mong muốn ngành Giáo dục Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Các trường ổn định quy mô sau sáp nhập

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Lê Quân làm việc với các cơ sở giáo dục.

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị nhà trường báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học mới, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết năm học 2026-2027, quy mô nhà trường duy trì ổn định với 42 lớp, 1.745 học sinh, mỗi khối có 14 lớp.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường hiện có 98 người, trong đó có 3 thành viên Ban Giám hiệu và 89 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Nhà trường đã bám sát chỉ đạo của cấp trên để triển khai nhiệm vụ năm học.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT kiểm tra tình hình dạy học tại Trường THPT Lê Hồng Phong.

Đối với Trường THPT Lê Hồng Phong, ông Trần Xuân Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2026-2027, trường mở rộng quy mô sau khi sáp nhập với Trường THPT số 2 Lê Lợi. Sau sáp nhập, trường có 58 lớp với gần 2.400 học sinh, là trường có quy mô lớn nhất tỉnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 137 người.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Trường THPT Lê Hồng Phong đã chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học; ban hành văn bản về cơ cấu tổ chức sau sáp nhập, điều hành hoạt động chuyên môn, thi đua, khen thưởng và các hoạt động khác. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng Lê Quân kiểm tra tình hình dạy học tại Trường THPT Lương Thế Vinh.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Quân đã kiểm tra điều kiện dạy học tại Trường THPT Lê Hồng Phong, trao đổi với nhà trường về tình hình học tập và việc bảo đảm sách giáo khoa, đồng thời động viên giáo viên, học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.