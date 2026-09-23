Thứ trưởng Lê Quân động viên các thí sinh tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Tối 22/9, Lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề, thu hút hàng nghìn quan sát viên và khách tham quan quốc tế, hướng tới đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của kỹ năng nghề đối với sự phát triển và mở ra những cơ hội mới cho tương lai.

Đồng hành cùng Đoàn Việt Nam tại đấu trường kỹ năng nghề quốc tế, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đã có mặt tại Thượng Hải (Trung Quốc) để trực tiếp động viên tinh thần các thí sinh trước khi bước vào những phần thi quan trọng.

Sự hiện diện của lãnh đạo Bộ tại kỳ thi là nguồn động viên vô cùng lớn đối với các thí sinh, chuyên gia và thành viên Đoàn Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các nghề thi năm nay đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng thực hành, khả năng làm chủ thiết bị và công nghệ hiện đại.

Thứ trưởng Lê Quân gặp mặt đoàn Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Năm nay, Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi gồm 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch.

Đoàn tranh tài ở 11 nghề: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ may thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Đây đều là những nghề đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và độ chính xác cao.

Lực lượng thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi chủ yếu là học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Trước đó, phát biểu tại Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, kỳ thi lần này có nhiều thay đổi, với những bài toán mới và cách tiếp cận công nghệ mới.

Theo Thứ trưởng, việc tổ chức kỳ thi tại Trung Quốc – quốc gia chú trọng phát triển công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số gắn với phát triển, đào tạo kỹ năng cho người lao động sẽ mang đến cơ hội để Đoàn Việt Nam tiếp cận những xu hướng mới.

Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ tin tưởng Đoàn Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt tại kỳ thi. Tuy nhiên, thành công không chỉ được đo bằng giải thưởng, huy chương hay chứng chỉ nghề xuất sắc. Quan trọng hơn, đây là dịp để các chuyên gia, thí sinh Việt Nam tiếp cận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng đi mới cho giáo dục nghề nghiệp.

Tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tranh tài ở 11 nghề.

Ghi nhận quá trình chuẩn bị, huấn luyện cho kỳ thi, Thứ trưởng Lê Quân biểu dương các nhà trường, thầy cô giáo, chuyên gia, thí sinh và doanh nghiệp đồng hành. Qua trực tiếp thăm, gặp gỡ tại một số địa điểm, Thứ trưởng đánh giá quá trình huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật và với tinh thần nỗ lực cao.

“Hoàn thành được quá trình huấn luyện này, chúng ta tự tin bước chân và xuất quân tham dự Kỳ thi”, Thứ trưởng nói, đồng thời chúc các chuyên gia hoàn thành tốt nhiệm vụ và các thí sinh bình tĩnh, tự tin tranh tài.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là một dịp để trao đổi, chia sẻ và học hỏi; những kinh nghiệm từ Kỳ thi cần được tiếp tục phát huy sau khi Đoàn trở về.

Thứ trưởng Lê Quân đề nghị sau kỳ thi, các chuyên gia, thí sinh, huấn luyện viên và Ban Tổ chức có báo cáo tổng kết, đặc biệt chú trọng việc lan tỏa kinh nghiệm rèn luyện, nắm chắc yêu cầu bài thi, hoàn thành tốt bài thi và làm chủ kỹ năng đến nhiều diễn đàn và từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Qua các Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới, Việt Nam đã giành 6 huy chương ở các nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay công nghệ cao, Tiện công nghệ cao và nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề khác.