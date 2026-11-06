Thứ trưởng Lê Hồng Vinh: Thi đua phải thiết thực, khen thưởng phải xứng đáng

Cán bộ thi đua, khen thưởng phải là cầu nối, giữ nhịp phong trào

Ngày 6/11, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ quản lý nhà nước quan trọng, góp phần tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực lao động, sản xuất, học tập và công tác. Qua đó, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng do Bộ tổ chức.

Theo Thứ trưởng, việc triển khai các quy định mới về thi đua, khen thưởng đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy, phương thức tổ chức thực hiện, phân cấp thẩm quyền đến điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này cần chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, bảo đảm quá trình triển khai nghiêm túc, đầy đủ và thống nhất.

Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên chuẩn bị nội dung thiết thực, bám sát quy định và thực tiễn, truyền đạt khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Các học viên cần tích cực trao đổi, thảo luận, thẳng thắn nêu khó khăn, vướng mắc và tình huống phát sinh. Hội nghị không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà cần trở thành diễn đàn trao đổi thực chất, kịp thời tổng hợp những bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho rằng, đây không chỉ là lực lượng tham mưu, bảo đảm tính pháp lý, chặt chẽ trong các quyết định khen thưởng mà còn là cầu nối, người giữ nhịp cho các phong trào thi đua.

Đội ngũ này cần chủ động tham mưu tổ chức các phong trào theo hướng thiết thực, gần gũi, có mục tiêu và tiêu chí rõ ràng, tạo điều kiện để tập thể, cá nhân có cơ hội phấn đấu, được ghi nhận và tôn vinh công bằng, xứng đáng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ chủ động phổ biến, quán triệt và hướng dẫn các quy định mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị kịp thời cập nhật, thực hiện đúng quy định, bảo đảm cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nắm vững quy trình, nghiệp vụ.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; không để xảy ra tình trạng hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn trình Bộ xem xét.

Bà Ngô Thị Việt Hà, Trưởng phòng 2, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tuyên truyền quy định mới quy định về thi đua, khen thưởng.

Điều chỉnh tiêu chuẩn xét tặng, đề cao thành tích thực chất

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung sửa đổi, thay thế trong quy định về thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Nhiều thắc mắc phát sinh từ thực tiễn cũng được trao đổi, giải đáp.

Bà Ngô Thị Việt Hà, Trưởng phòng 2, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các quy định xuất phát từ yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật thời gian qua.

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với cá nhân. Theo đó, đối tượng được xét tặng gồm nhóm cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhóm cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có sáng kiến hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Với nhóm thứ hai, tỷ lệ xét tặng không quá 10% trên số cá nhân còn lại sau khi trừ nhóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, quy định mới điều chỉnh cách xác định thành tích, chuyển từ cách diễn đạt về đề tài, đề án sang nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ được phân định theo từng cấp. Ở cấp cơ sở, thẩm quyền thuộc thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cấp Bộ do Bộ trưởng hoặc người có thẩm quyền công nhận; đối với phạm vi toàn quốc, Bộ thực hiện việc công nhận và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định.

Với danh hiệu thi đua đối với tập thể, tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua cũng được điều chỉnh theo hướng tháo gỡ vướng mắc liên quan đến kết quả đánh giá tổ chức Đảng. Thay vì yêu cầu tổ chức Đảng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quy định mới chỉ yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cờ thi đua cấp Bộ được xét tặng cho tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua của Bộ hoặc tập thể dẫn đầu phong trào thi đua chuyên đề do Bộ phát động khi sơ kết, tổng kết phong trào có thời gian từ 3 năm trở lên.

Đối với Cờ thi đua của Chính phủ, việc bình chọn được thực hiện trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua, với tỷ lệ không quá 20% tổng số đơn vị đủ tiêu chuẩn được đề nghị tặng Cờ thi đua cấp Bộ. Quy định cũng đặt ra yêu cầu tránh khen thưởng trùng lặp trong cùng một phong trào thi đua.

Quang cảnh Hội nghị.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc bổ sung ngoại lệ đối với nguyên tắc không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được, với cụm từ "trừ khen thưởng công trạng".

Theo bà Ngô Thị Việt Hà, quy định này nhằm phân biệt giữa khen thưởng công trạng với các hình thức khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất. Khen thưởng công trạng ghi nhận quá trình phấn đấu, tích lũy thành tích liên tục qua nhiều năm. Vì vậy, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được có thể là căn cứ để xem xét khen thưởng ở mức cao hơn nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Cách quy định này giúp tránh cách hiểu máy móc rằng một thành tích đã được ghi nhận thì không được sử dụng làm căn cứ xét khen thưởng công trạng ở cấp cao hơn.

Cùng với đó, các hình thức khen thưởng được phân định thành 6 loại gồm: khen thưởng công trạng; khen thưởng phong trào thi đua; khen thưởng chuyên đề; khen thưởng đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.

Thông qua hội nghị, Bộ Xây dựng kỳ vọng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị nắm chắc quy định, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện. Qua đó, công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, bảo đảm công khai, minh bạch, ghi nhận đúng đóng góp của tập thể, cá nhân.