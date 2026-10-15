Thứ trưởng Lê Hồng Vinh: Khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho ngành Xây dựng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tăng trưởng 10,31%, tạo đà cho chặng cuối năm

Chiều 15/10, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2026, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và xác định các trọng tâm công tác trong 3 tháng cuối năm.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh đó, ngành Xây dựng đứng trước khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, gắn với nhiều nhiệm vụ chiến lược như phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, giá trị tăng thêm của toàn ngành đạt 10,31%, với mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP cả nước.

“Đây là kết quả tích cực, thể hiện vai trò quan trọng của ngành trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước”, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Cùng với kết quả tăng trưởng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng. Cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong phát triển kết cấu hạ tầng, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc lên 3.345 km, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Các dự án đường sắt, cảng hàng không và công trình hạ tầng chiến lược khác tiếp tục được tập trung triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và quản lý thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cũng chỉ rõ ngành Xây dựng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, tiến độ một số dự án, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật liệu xây dựng và những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tiễn là các vấn đề cần tập trung xử lý.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên hoàn thiện thể chế, nhất là các dự án luật, bộ luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thúc đẩy các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát triển đô thị, vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ là yếu tố quan trọng để ngành Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, Thứ trưởng cho rằng báo chí đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Xây dựng đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, thông qua việc phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, báo chí giúp cơ quan quản lý nhận diện khó khăn, bất cập, từ đó nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và những trọng tâm công tác trong 3 tháng cuối năm của Bộ Xây dựng.

Hoàn thành 100% chương trình xây dựng pháp luật, không có nhiệm vụ quá hạn

Báo cáo tại họp báo, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sâu sát. Việc kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được tăng cường; hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ và quản lý dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được cải tiến, phát huy hiệu quả. Đáng chú ý, đến nay, không có nhiệm vụ nào do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao bị quá hạn.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của Bộ. Theo đó, Bộ đã hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các dự án luật, bộ luật, nghị định, thông tư được trình đúng hoặc trước thời hạn. Tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật được chú trọng, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trong cải cách hành chính, Bộ đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu được giao theo Kết luận số 18-KL/TW, đồng thời đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Bộ đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia cùng 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông theo tiến độ yêu cầu. Bộ cũng đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 15 nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch; công nhận Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đến nay, 100% đô thị trên cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt; tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch đạt khoảng 94,4%, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 53,3%. Đây là những kết quả quan trọng trong công tác quản lý quy hoạch, tổ chức không gian phát triển đô thị và nông thôn.

Về hạ tầng giao thông, bên cạnh 395 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, cả nước đã xây dựng mới 362 km quốc lộ, nâng cấp, cải tạo thêm 68 km. Tổng chiều dài quốc lộ hiện đạt 24.595 km, trong khi mạng lưới đường ven biển đạt 1.701 km.

Các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình tiếp tục được triển khai theo kế hoạch; nhiều dự án ghi nhận tỷ lệ giải ngân cao, góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Nhiều doanh nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế toàn khối đạt 92,95% kế hoạch năm, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ Xây dựng báo cáo chuyên đề về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng

Báo cáo chuyên đề về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ Xây dựng, cho biết theo Nghị quyết số 312 của Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước trong quý IV/2026 được đặt ở mức 12,5%. Trong kịch bản này, lĩnh vực xây dựng được giao mục tiêu tăng trưởng 19,2% trong quý IV và 14,5% cả năm.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, mục tiêu tăng trưởng tương ứng là 11,5% trong quý IV và 8,2% cả năm. Với vận tải, kho bãi, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công Thương triển khai kịch bản tăng trưởng 15,1% trong quý IV và 12,4% cả năm. Trong lĩnh vực cung cấp nước, xử lý rác thải và nước thải, Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện mục tiêu tăng trưởng tương ứng 17,7% và 10,2%.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, việc phân định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các bộ, ngành được kỳ vọng giúp công tác theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả sát thực tế hơn, hạn chế chồng chéo trong quá trình triển khai.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV, Học viện đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm, trước hết, cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường theo dõi tiến độ thực hiện.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ Bộ trực tiếp chịu trách nhiệm; trong đó, Bộ Xây dựng ưu tiên hoàn thiện các dự án luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức phục vụ phát triển hạ tầng, nhất là đường sắt tốc độ cao.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp với địa phương và doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực liên quan; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông và điều phối nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm. Các địa phương cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát diễn biến thị trường.

"Với nền tảng tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm, ngành Xây dựng có cơ sở để tiếp tục bứt tốc trong chặng cuối năm. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 19,2% trong quý IV đòi hỏi quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp", ông Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc trao đổi tại họp báo.

Nhà, đất dôi dư sau sắp xếp: Không phải trường hợp nào cũng cần điều chỉnh quy hoạch Trao đổi tại họp báo về việc sắp xếp, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, đây là vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và chính sách. Dưới góc độ quy hoạch, pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn quy định chức năng sử dụng đất theo ba cấp độ: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, với phạm vi và mức độ cụ thể hóa khác nhau. Theo ông Vũ Anh Tú, việc phát sinh nhà, đất dôi dư không đồng nghĩa với việc tất cả các trường hợp đều phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Vấn đề cốt lõi là xác định việc chuyển đổi công năng công trình có làm thay đổi chức năng sử dụng đất hay không. Trường hợp chuyển trụ sở dôi dư sang công trình phục vụ mục đích công cộng thuộc cùng nhóm chức năng, về nguyên tắc, không nhất thiết phải rà soát lại toàn bộ quy hoạch. Tuy nhiên, địa phương cần kiểm tra các tiêu chuẩn liên quan, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu về công năng mới. Đối với trường hợp chuyển sang chức năng sử dụng đất khác, địa phương cần căn cứ cơ chế chuyển đổi chức năng quy định tại Nghị quyết số 31/2026 của Chính phủ để rà soát quy hoạch, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Về thẩm quyền, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm rà soát và tổ chức thực hiện theo quy định. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai đúng quy định pháp luật.