Thứ trưởng Lê Hồng Vinh dự Hội nghị ITS thế giới 2026 tại Hàn Quốc

Kiến tạo một môi trường giao thông an toàn hơn, hiệu quả hơn

Hội nghị ITS thế giới 2026 do Chính quyền thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, phối hợp Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc tổ chức từ ngày 19 - 23/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Gangneung với chủ đề "Vượt lên trên giới hạn di chuyển, kiến tạo một thế giới kết nối" (Beyond mobility, connected world).

Sự kiện có quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tổ chức quốc tế lớn trên toàn cầu.

Các trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tại lễ khai mạc hội nghị diễn ra vào sáng 19/10, Bộ trưởngBộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Hong Ji-sun, Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon Woo Sang-ho và các diễn giả quốc tế nhấn mạnh sự chuyển dịch tất yếu của hệ thống ITS, từ việc giải quyết các bài toán di chuyển đơn thuần sang kiến tạo một hệ sinh thái kết nối toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các tiêu chuẩn phương tiện tự hành nhằm đảm bảo an toàn, tối ưu hóa hạ tầng và phát triển bền vững.

Các trưởng đoàn cắt băng khai mạc Triển lãm ITS thế giới 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh đã cùng các nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế cắt băng khai mạc Triển lãm ITS thế giới 2026. Triển lãm quy tụ hàng trăm gian hàng công nghệ tiên tiến nhất thế giới của các doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế, trưng bày các giải pháp quản lý giao thông thông minh, hạ tầng số đô thị, xe tự lái kết nối (C-ITS) và các ứng dụng robot thông minh trong hệ thống hạ tầng.

Cũng trong ngày 19/10, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh đã cùng lãnh đạo các Bộ phụ trách giao thông các nước tham dự Phiên họp bàn tròn cấp bộ trưởng. Tại phiên họp, các Bộ trưởng, các trưởng đoàn các nước đã trao đổi, thảo luận về thực trạng, nhu cầu phát triển ITS tại mỗi quốc gia và thống nhất đưa hợp tác phát triển ITS lên một tầm cao mới.

Đại diện các nước tham dự Phiên họp bàn tròn cấp bộ trưởng.

Tinh thần này được thể hiện tại Thông điệp chung của Hội nghị. Thông điệp nhấn mạnh: "Dựa trên tầm nhìn và những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội nghị ITS thế giới 2026, chúng tôi (các Bộ trưởng và Trưởng đoàn) cam kết đồng hành cùng cộng đồng ITS toàn cầu để hiện thực hóa những khả năng mới của ITS trong kỷ nguyên AI và hoạch định định hướng tương lai của ITS. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi cam kết định hình một tương lai nơi ngành công nghiệp di chuyển không chỉ dừng lại ở việc vận tải thuần túy mà còn kết nối con người, công nghệ, các đô thị và thế giới. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực kiến tạo một môi trường giao thông an toàn hơn, hiệu quả hơn và đóng góp vào một nền di chuyển tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai".

Phát biểu tại Phiên họp bàn tròn, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, Việt Nam xác định phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ gắn liền với chuyển đổi số là đột phá chiến lược để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Bộ Xây dựng Việt Nam đang tập trung hoàn thiện Kiến trúc ITS quốc gia và nền tảng ITS dùng chung dựa trên nguyên tắc kiến trúc mở (Open architecture), tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ tiên tiến như giao tiếp phương tiện V2X (C-ITS), bản sao số (Digital Twin), tối ưu hóa điều hành năng lượng xanh và phương tiện tự hành. Thực hiện triết lý "Giao thông thông minh vì mọi người" (ITS for all), Việt Nam kiên định mục tiêu lấy con người làm trung tâm, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng hạ tầng di chuyển an toàn, tiện ích, văn minh và bình đẳng.

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh hội đàm song phương với Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc.

Việt Nam chủ động tiếp cận các xu thế giao thông thông minh

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh đã hội đàm song phương với các Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc, Bộ Giao thông vận tải Liên bang Đức nhằm thúc đẩy hợp tác song phương thông qua việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cũng có buổi làm việc với Thị trưởng thành phố Gangneung, Tổng thư ký Liên đoàn Đường bộ quốc tế, Lãnh đạo Hiệp hội ITS Hàn Quốc và Trung tâm Công nghệ khí hậu ADB - Hàn Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm về phát triển ITS, thúc đẩy và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong ứng dụng ITS và phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt cho lĩnh vực đường bộ và ITS.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc ứng dụng ITS tại Trung tâm Quản lý đường hầm Inje - Yangyang và Trung tâm Thông tin Wonju, tỉnh Gangwon. Inje - Yangyang là hầm đường bộ dài nhất Hàn Quốc và xếp thứ 31 thế giới, nằm trên tuyến đường cao tốc Seoul - Yangyang xuyên qua vùng núi thuộc tỉnh Gangwon với chiều dài xấp xỉ 10,96km. Việc khảo sát thực tế giúp đoàn công tác trao đổi, chia sẻ sâu hơn về việc ứng dụng ITS trong quản lý, vận hành mạng lưới đường bộ, đặc biệt là quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp.

Việc đoàn đại biểu Bộ Xây dựng tham dự Hội nghị ITS thế giới năm 2026 khẳng định cam kết chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc tiếp cận các xu thế công nghệ hạ tầng và giao thông thông minh tiên tiến nhất thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Các hoạt động của đoàn Bộ Xây dựng bên lề hội nghị:

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh hội đàm, tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Liên bang Đức.

Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam với Thị trưởng thành phố Gangneung.

Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam làm việc với Tổng thư ký Liên đoàn Đường bộ quốc tế.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc ứng dụng ITS tại Trung tâm Quản lý đường hầm Inje - Yangyang.