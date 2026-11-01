Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu rà soát nguồn vật liệu cho dự án Vành đai 4

Nguồn cung và giá vật liệu ảnh hưởng tiến độ

Tại buổi kiểm tra, ông Kim Trung Kiên, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 thông tin, dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua Bắc Ninh hiện thi công đạt gần 55%, so với tiến độ đề ra đang bị chậm. Giá vật liệu tăng cao đang là rào cản ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Gia Bình, thành phố Bắc Ninh.

"Công bố giá vật liệu xây dựng (đá dăm, đất, cát) trên địa bàn thành phố chưa theo kịp biến động giá vật liệu trên thị trường, chưa phản ánh đúng chi phí cấu thành giá vật liệu xây dựng đến chân công trình và phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

Giá các loại nhiên liệu, vật liệu tăng cao dẫn đến nhà thầu triển khai thi công cầm chừng các công việc trên hiện trường, nguy cơ không đảm bảo tiến độ dự án", ông Kiên nói.

Ông Kim Trung Kiên cho biết, dự án đã được UBND thành phố Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn nguồn cung vật liệu bằng việc cấp phép mỏ đất cấp cho dự án.

Hiện nay liên danh nhà thầu gói thầu số 15, 16 đang tích cực phối hợp để vận chuyển đất từ mỏ về thi công. Tuy nhiên, khối lượng vật liệu về công trường chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu.

Ông Kiên thông tin, hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Ninh không có mỏ đá để làm base nên nguồn cung về vật liệu này cũng khó khăn.

Một trong những khó khăn nữa được Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 thông tin là giá và nguồn cung nhân công.

"Trên địa bàn Bắc Ninh và các tỉnh thành phố lân cận đang triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm, thu hút nhân lực chính vì thế nhà thầu gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân lực để thi công dự án", ông Kiên nói.

Từ những khó khăn trên, ông Kiên đề nghị các cơ quan hữu quan điều phối nguồn vật liệu đặc biệt là đá dăm cho dự án, cùng với đó tháo gỡ về công bố giá để sát với giá thực tế thị trường.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội qua xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Vũ Đức Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Hưng Yên cho hay, dự án đường song hành qua Hưng Yên đã thực hiện đạt hơn 87%.

"Hiện nay, chúng tôi đào nền các loại đạt 33,24/33,65km (đạt 98,78%), đắp cát nền đạt hơn 98,đắp nền K98 đạt hơn 90%, cấp phối đá dăm loại I đạt hơn 88%, thảm bê tông nhựa mặt đường đạt hơn 82%", ông Bình thông tin.

Ông Bình cho hay, với mặt bằng đã được giải phóng xong và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, dự án đường song hành qua Hưng Yên cơ bản đáp ứng mục tiêu hoàn thành công tác xây lắp trong năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hoàng Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đường cao tốc Vùng Thủ đô thông tin, dự án thành phần đường cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vẫn bám sát tiến độ với các mốc như: Thông xe tháng 10/2027, khai thác trong 12/2027 và đưa vào thu phí tháng 2/2028.

Tuy nhiên ông Khánh cũng nêu khó khăn vật liệu tăng giá đang là rào cản lớn nhất đến tiến độ của dự án.

"Hiện nay nguồn vật liệu là đất không thiếu, nhưng khoảng cách từ mỏ về dự án xa từ 60 - 70km nên giá chi phí cao dẫn đến nhà thầu đang phải bù lỗ và nguồn vật liệu", ông Khánh nói.

Về mặt bằng, ông Nguyễn Hoàng Khánh cho biết chỉ vướng ở các nút giao, điển hình như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 6.

Rà soát số liệu về nhu cầu, nguồn cung vật liệu

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực từ phía chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai các dự án thành phần đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Về khó khăn nguồn vật liệu xây dựng tại dự án đường song hành như các địa phương nêu, Thứ trưởng đề nghị Sở xây dựng, Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố rà soát số liệu về nhu cầu, nguồn cung trong thời gian sắp tới để từ đó có kế hoạch điều phối sát với thực tế.

"Việc rà soát này không chỉ cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô mà còn để phục vụ các dự án trọng điểm khác trong thời gian tới", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Thứ trưởng cũng đề nghị những đơn vị này thông kế cụ thể vướng mắc khó khăn đi kèm với giải pháp.

"Bởi Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư phân cấp cho Sở, nếu cơ quan này thấy khó khăn, vướng mắc gì thì chúng tôi sẽ mời các cơ quan hữu quan của Bộ hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn. Việc này không chỉ tháo gỡ cho riêng dự án Vành đai 4 mà còn cho các công trình khác", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Về dự án thành phần 3 (đường cao tốc), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu sớm đưa vào hoạt động các cầu Mễ Sở, Hồng Hà để kết nối với các tuyến đường khác từ đó giúp giảm ùn tắc giao thông cho thành phố Hà Nội.

"Tháng 11/2027, APEC khai mạc tại nước ta với nhiều nguyên thủ đến từ các quốc gia, vì vậy tháng 9/2027 chúng ta phải quyết tâm xong những hạng mục chính của dự án để đồng bộ với các nút giao giao thông khác từ đó phục vụ tốt cho tuần lễ APEC", ông Lê Anh Tuấn nói.

Thứ trưởng cũng yêu cầu khi đưa vào khai thác tạm hay chính thức những đoạn tuyến trong dự án phải có phương án tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Ngô Lâm, Phó cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam cũng đề nghị khi đưa đường song hành vào khai thác mà chưa hoàn chỉnh nút giao với tuyến đường khác thì Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phải có phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Ông Ngô Lâm cũng đề nghị chủ đầu tư rà soát lại hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí, trạm dừng nghỉ.

"Triển khai đầu tư những nội dung này thường mất nhiều thời gian, nhất là khâu hoàn thiện thiết kế, đấu nối với các dự án khác. Vì thế cần nghiên cứu để sớm triển khai. Trong triển khai cần lưu ý về công nghệ, thiết bị khi đầu tư hệ thống ITS", ông Lâm nói.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 112,8km, đi qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng, lớn nhất trong các dự án đầu tư công khu vực phía Bắc. Quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h và hệ thống đường song hành.