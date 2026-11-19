Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Toà trọng tài thường trực quốc tế (PCA). (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chào mừng ngài Marcin Czepelak trở lại Việt Nam, đánh giá cao các kết quả tích cực của chuyến thăm, đặc biệt là cuộc gặp với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành và tham dự Hội thảo trọng tài PCA – Việt Nam lần thứ hai.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định Việt Nam luôn đề cao luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm các cơ chế tài phán quốc tế. Việt Nam đánh giá cao đóng góp của PCA trong lĩnh vực này, góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế và hữu nghị giữa các quốc gia; sẵn sàng hỗ trợ PCA trong nỗ lực hoà giải và xử lý các tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp trong khu vực.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Thời gian qua, Việt Nam không ngừng thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, bao gồm lĩnh vực pháp lý quốc tế. Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức pháp lý quốc tế quan trọng. PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh của Việt Nam đã trúng cử ngay trong lần đầu ứng cử vào vị trí Thẩm phán Toà án Luật biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035. Tiếp nối các hoạt động hợp tác hiệu quả thời gian qua, Bộ Ngoại giao đề nghị PCA tăng cường giới thiệu, kết nối các chuyên gia pháp lý, tổ chức các khóa đào tạo cập nhật kiến thức với hình thức đa dạng cho Việt Nam.

Ông Marcin Czepelak cảm ơn Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã dành thời gian tiếp đoàn PCA, chính thức giới thiệu ông Adam Jakub Jankowski kế nhiệm ông Neil Nucup làm Trưởng Đại diện Văn phòng PCA tại Hà Nội, khẳng định PCA sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, thúc đẩy để Việt Nam trở thành địa điểm được lựa chọn để giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và Văn phòng PCA tại Việt Nam thành nơi giải quyết tranh chấp có ảnh hưởng trong khu vực.

PCA cũng sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực pháp lý cho cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế. Trong năm 2026, PCA đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, trong đó có chương trình phổ biến Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài (New York Convention Roadshow) với sự tham gia của khoảng 140 thẩm phán.

Thời gian tới, PCA sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để xác định nhu cầu, từ đó xây dựng các chương trình hợp tác, đào tạo thiết thực và hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)