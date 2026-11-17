Ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1), đồng thời làm việc với nhà đầu tư và các đơn vị thi công.

Đoàn công tác kiểm tra tại vị trí cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua phường Bình Lộc.

Đoàn công tác kiểm tra vị trí Km7+070, thuộc phường Bình Lộc và Km23+115, cầu La Ngà, thuộc xã Xuân Bắc (Đồng Nai).

Tại đây các nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường, dọn dẹp mặt bằng, thi công hầm chui dân sinh và một số cầu. Diện mạo tuyến cao tốc đã dần hình thành.

Theo Thứ trưởng, nhà đầu tư và các nhà thầu cần tiếp tục huy động thêm nhân lực, máy móc, mở rộng các mũi thi công, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng sản lượng.

Thứ trưởng yêu cầu Sở Xây dựng TP Đồng Nai theo dõi sát tình hình triển khai của nhà đầu tư, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực tế. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị xử lý kịp thời.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ cao tốc qua khu vực xã Xuân Bắc.

Đối với công tác GPMB, Thứ trưởng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Nhà đầu tư cũng cần chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc, nhất là tại những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý các đơn vị quan tâm đến hệ thống thoát nước dọc tuyến, cống ngang và các công trình liên quan, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân.

Chính quyền các xã cần phối hợp kiểm tra, theo dõi việc triển khai hệ thống đường gom, bảo đảm kết nối giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi tuyến cao tốc hình thành.

Công tác thi công đang được đẩy nhanh.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan rà soát cụ thể các nội dung liên quan. Chậm nhất ngày 20/11, các đơn vị phải hoàn thành báo cáo rà soát, tổng hợp những vấn đề liên quan và báo cáo.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là tuyến giao thông quan trọng trên hành lang kết nối TP.HCM với khu vực Lâm Đồng, Tây Nguyên, góp phần giảm tải cho QL20 và thúc đẩy liên kết vùng. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu đi lại, vận tải và phát triển kinh tế - xã hội".

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết, quá trình triển khai dự án còn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu từ các mỏ và vị trí bãi đổ thải. Nhà đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương, các sở, ngành và Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục liên quan, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công. Khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Thông tin tại buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án cơ bản đạt kết quả tích cực. Phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án và sẵn sàng bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Một đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cũng yêu cầu các xã, phường quan tâm phối hợp triển khai hệ thống đường gom, bảo đảm kết nối giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực dự án.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) được đầu tư theo phương thức PPP, có chiều dài khoảng 60,24km. Điểm đầu tại Km0+000, khu vực nút giao với QL1, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Dầu Giây, TP Đồng Nai. Điểm cuối tại Km60+243,83, kết nối với điểm đầu dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.981 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải. Công trình khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Tuyến được chia thành hai phân đoạn thi công.

Trong đó, đoạn Km0+000 - Km28+000 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận; đoạn Km28+000 - Km60+243,83 do Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đảm nhận.

Tại phân đoạn Km0+000 - Km28+000, nhà thầu đã huy động khoảng 200 nhân sự cùng 193 máy móc, thiết bị phục vụ thi công. Các hạng mục đang được triển khai gồm đào, đắp nền đường, hệ thống cống thoát nước, hầm chui dân sinh và các cầu trên tuyến.

Đoàn công tác làm việc với các đơn vị liên quan.

Đối với đoạn Km28+000 - Km60+243,83, nhà thầu đã huy động 137 nhân sự cùng nhiều thiết bị thi công. Các hạng mục đào, đắp nền đường, xử lý nền đất yếu bằng cọc CDM, thi công cầu, cống và hầm chui dân sinh đang được triển khai tại những vị trí đã có mặt bằng.

Tuy nhiên, một số đoạn vẫn còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến phạm vi tổ chức thi công. Các đơn vị cũng mong muốn đẩy nhanh công tác GPMB, hỗ trợ vật liệu để nhà thầu mở rộng phạm vi thi công, tăng sản lượng, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.