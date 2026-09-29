Thứ trưởng Lê Anh Tuấn: Ghana là đối tác quan trọng của Việt Nam tại Tây Phi

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn tặng món quà chúc mừng Đại sứ Florence Buerki Akonor hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định Ghana là đối tác quan trọng của Việt Nam tại Tây Phi và Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ghana.

Chúc mừng Đại sứ Florence Buerki Akonor hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua, góp phần tăng cường gắn kết, tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Đáng chú ‎‎ý, năm 2025, lần đầu tiên kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt mức 1 tỷ USD, đưa Ghana trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Châu Phi.

Đại sứ Florence Buerki Akonor cho biết các lãnh đạo và nhân dân Ghana có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là tấm gương sáng. Đại sứ đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khi Việt Nam nhập khẩu đến 80% sản lượng hạt điều nguyên liệu của Ghana. Đại sứ Florence Buerki Akonor bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại sứ quán Ghana trong thời gian qua.

Trong không khí thân tình, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế hợp tác, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Florence Buerki Akonor khẳng định dù trên cương vị nào cũng tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)