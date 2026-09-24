Thứ trưởng làm Trợ lý cho Bí thư Hà Nội

Sáng 24/9, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20/9/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trợ lý của ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (phải) trao quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Lê Công Thành. Ảnh: QUANG THÁI.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định điều động, chỉ định và giới thiệu nhân sự lãnh đạo tại một số xã trên địa bàn.

Cụ thể, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, thành phố đang triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ chiến lược trên các lĩnh vực như quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ không chỉ đặt yêu cầu kiện toàn về tổ chức, mà quan trọng hơn là phải đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường của từng cán bộ và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

“Các đồng chí nhận nhiệm vụ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết liệt; nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.