Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra nơi ăn, ở của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thăm nơi nhà ở của một số đội tuyển tại khu nhà ở container của BTC

Trực tiếp tới khu vực lưu trú và phòng ở của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dành thời gian tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của các vận động viên trước khi bước vào những ngày tranh tài quan trọng tại Đại hội.

Thứ trưởng cũng kiểm tra khu vực nhà ăn, tìm hiểu việc tổ chức ăn uống, bảo đảm dinh dưỡng cho các đội tuyển và trao đổi với cán bộ phụ trách về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng đề nghị Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và nước chủ nhà, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm các điều kiện cần thiết để vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thăm, động viên các vận động viên

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo Thứ trưởng về tình hình sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của Đoàn tại Nagoya.

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, trong sáng 18.9, các vận động viên tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản. Một trong những khó khăn hiện nay là các địa điểm tập luyện nằm khá xa và phân tán, khiến việc di chuyển của các đội tuyển gặp không ít trở ngại.

“Đây là khó khăn chung mà các đoàn thể thao đều gặp phải, không riêng Đoàn Thể thao Việt Nam. Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo, tuy nhiên do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán nên việc di chuyển vẫn cần được các đoàn chủ động sắp xếp”, ông Nguyễn Hồng Minh báo cáo.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các vận động viên, cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tại Nagoya

Cũng trong ngày 18.9 diễn ra Lễ thượng cờ các đoàn tham dự ASIAD 20. Tuy nhiên, do lịch tập luyện đã được bố trí từ trước, các đội tuyển vẫn ưu tiên bảo đảm kế hoạch chuyên môn, duy trì trạng thái thể lực và chuẩn bị cho những nội dung thi đấu sắp tới.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý, trong điều kiện nơi lưu trú và các địa điểm tập luyện phân tán, công tác tổ chức đưa đón, di chuyển cần được tính toán hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và phục hồi của vận động viên.

Từ phải sang, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ tại khu vực ăn, ở của các vận động viên

Theo Thứ trưởng, những khó khăn khách quan cần được giải quyết trên tinh thần chủ động phối hợp với nước chủ nhà, song yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ vận động viên.

Đặc biệt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực trong giai đoạn cận thi đấu. Đây là thời điểm các vận động viên cần duy trì trạng thái thể lực tốt, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại Nagoya

Thứ trưởng đề nghị đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chủ động phân bổ nhân lực, tổ chức công việc hợp lý, ưu tiên các vận động viên và đội tuyển đang bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm. Công tác theo dõi sức khỏe, chăm sóc và phục hồi cần được thực hiện chu đáo để bảo đảm trạng thái tốt nhất cho vận động viên khi bước vào tranh tài.

Thăm hỏi và động viên các thành viên của Đoàn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị toàn đoàn giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi với điều kiện thực tế tại Nhật Bản; đồng thời tập trung tối đa cho chuyên môn, chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc tranh tài tại ASIAD 20.