Thứ trưởng Hồ An Phong được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus

Dự Đại hội có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Các đại biểu dự Đại hội

Cùng dự có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các đơn vị, tổ chức có quan hệ hợp tác với Belarus và Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus…

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Phong khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.

Đại hội lần này được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại Đại hội

Trong đó, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố. Hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng góp phần củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Do đó, ông Nguyễn Tuấn Phong cho biết, Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2019 - 2026; chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo cáo công tác Hội khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2026) và phương hướng hoạt động khóa V (nhiệm kỳ 2026 – 2031) nêu rõ, hoạt động Hội đã bám sát các định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo chặt chẽ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; quán triệt phương châm Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả của Liên hiệp.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang phát biểu

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã nỗ lực triển khai các hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam – Belarus, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Vượt qua nhiều khó khăn, Hội đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước như: tập hợp các cựu sinh viên, thực tập sinh đã học tập tại Belarus; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; thực hiện công tác truyền thông, thông tin giáo dục truyền thống; hỗ trợ các đoàn Việt Nam thăm, làm việc tại Belarus và hỗ trợ đón tiếp các đoàn Belarus thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hội cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam; thăm hỏi, tìm hiểu tình hình của bạn.

Công tác khen thưởng, đền ơn đáp nghĩa bạn bè Belarus có nhiều đóng góp cho Việt Nam được Hội thực hiện kịp thời; góp phần động viên, khuyến khích bạn bè Belarus tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus khóa IV Nguyễn Tuấn Phong trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ vừa qua

Với những thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, Hội và ban lãnh đạo Hội đã được nhận bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Hội đặt mục tiêu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, tạo kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân; tuyên truyền về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam; thông tin về đất nước, con người, văn hóa lịch sử của hai nước nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Belarus vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong đó, Hội bám sát định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đặc biệt là bám sát nội dung hợp tác được đề cập trong Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược liên quan đến hợp tác nhân dân.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou phát biểu

Hội sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, củng cố phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mục tiêu làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước dưới hình thức tọa đàm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Hội với Hiệp hội Hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam; làm cầu nối hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực mà Hội có khả năng thúc đẩy triển khai.

Xây dựng kế hoạch và chương trình hợp tác giai đoạn 2026 – 2031 và kế hoạch hằng năm giữa Hội và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam để thúc đẩy, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam – Belarus qua kênh của hai hội hữu nghị.

Đổi mới hoạt động của Hội theo hướng thực chất và hiệu quả; tăng cường hơn nữa quyền lợi, nghĩa vụ và sự gắn kết của hội viên; chú trọng phát triển mạng lưới hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ. Mọi hoạt động của Hội được chuẩn bị kỹ, có kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện với yêu cầu linh hoạt, sáng tạo; tránh tổ chức các hoạt động mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban Chấp hành khóa V ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 22 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 ủy viên. Ban Kiểm tra gồm 3 người.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V Nguyễn Quốc Hưng; Chủ tịch Chi hội Mogilev, Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V Đỗ Văn Sơn.

Trưởng Ban Liên lạc Học viện Nông nghiệp Bạch Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng được bầu làm Tổng Thư ký Hội khóa V.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang tặng cờ lưu niệm lãnh đạo Hội

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch Hội khóa mới, Thứ trưởng Hồ An Phong nêu rõ, Ban Chấp hành khóa V sẽ làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và hiệu quả; phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của hội viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để triển khai hoạt động; đưa Hội ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Belarus.

Thứ trưởng cho biết, nhiệm kỳ mới diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước đã nâng tầm lên Đối tác chiến lược và đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Belarus vào năm 2027.

Điều đó đặt ra cho Hội và Ban Chấp hành khóa V trách nhiệm đóng góp to lớn, thiết thực hơn; để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa hai dân tộc; tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hai nước.

Công tác khen thưởng tại Đại hội

“Ban Chấp hành khóa V mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; sự hợp tác, đồng hành của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác và bạn bè hai nước; nhất là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể hội viên”, Thứ trưởng Hồ An Phong, tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang ghi nhận những nỗ lực của Hội trong duy trì và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Belarus và quảng bá đất nước, con người Belarus tới người dân Việt Nam. Hội đã luôn quan tâm, kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Về những định hướng cho nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Nguyễn Thị Thu Giang đề nghị Hội cần đổi mới tư duy và phương thức tiếp cận; xác định rõ thế mạnh của Hội là đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đến gần hơn với nhân dân.

Các hoạt động giao lưu hữu nghị không nên nặng về số lượng, mà phải tập trung vào chất lượng, có chiều sâu và sức lan tỏa; làm sao để chuyển tải hiệu quả các khuôn khổ hợp tác cấp quốc gia thành những kết nối thực chất giữa các địa phương, trường học, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Quang cảnh Đại hội

Với các đối tác truyền thống, Hội cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ sẵn có; chủ động phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị và giao lưu văn hóa với các nước của Belarus, Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031 và kế hoạch hành động hằng năm để tạo kênh hợp tác nhân dân ngày càng mở rộng và hiệu quả.

Với việc mở rộng không gian hợp tác, Hội cần chủ động kết nối, đa dạng hóa các đối tác thông qua việc tiếp cận các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và chính quyền địa phương của nước bạn.

Từ đó, hình thành mạng lưới hợp tác chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động, tối ưu hóa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Mỗi hoạt động kỷ niệm, giao lưu và hợp tác cần thiết thực, tạo giá trị lâu dài thay vì hình thức. Mỗi sự kiện phải mở ra chương trình hợp tác mới, hình thành các mạng lưới đối tác và sáng kiến có sức lan tỏa trong cả nhiệm kỳ.

Trong đó, cần đặc biệt phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Belarus. Hội phải hướng tới là hạt nhân trong xây dựng mạng lưới kết nối kiều bào với các cơ quan, tổ chức trong nước; thu hút lực lượng trí thức, doanh nhân tham gia đóng góp vào công cuộc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà.

Tăng cường trao đổi, hợp tác, khuyến khích bà con kiều bào tích cực quảng bá bản sắc văn hóa, giữ gìn và bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou khẳng định, sự nhiệt huyết, chân thành của Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus đã góp phần giúp tình hữu nghị giữa Minsk và Hà Nội luôn được duy trì sinh động, chân thành và hướng tới tương lai.

Đại sứ tin tưởng rằng, việc nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược sẽ tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho hợp tác song phương, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân Belarus và Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự nghiệp hòa bình và thịnh vượng của hai quốc gia.