Thứ trưởng Hồ An Phong: Cần quan tâm đến thời gian lưu trú, tỷ lệ khách trở lại

Hội nghị thu hút khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú trên cả nước. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm nhận diện đa chiều những chuyển biến, điểm nghẽn của ngành du lịch; đồng thời xác lập hệ giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định, hoạt động lữ hành đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, kết quả phát triển du lịch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy sức phục hồi của thị trường và nỗ lực lớn của toàn ngành. Tuy nhiên, tăng trưởng về số lượng khách chưa phản ánh đầy đủ chất lượng phát triển.

"Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến tổng thu, mức chi tiêu, thời gian lưu trú, tỷ lệ khách quay trở lại, giá trị được giữ lại trong nền kinh tế, khả năng mở rộng mùa và không gian du lịch, lợi ích của cộng đồng, cũng như sức chống chịu của doanh nghiệp trước biến động thị trường", Thứ trưởng phát biểu tại hội nghị.

Thực tiễn cho thấy ngành lữ hành vẫn còn nhiều hạn chế. Năng lực nghiên cứu, dự báo và làm chủ thị trường chưa đồng đều; sản phẩm ở một số địa phương còn trùng lặp, thiếu chiều sâu, khó thương mại hóa. Liên kết chuỗi dịch vụ chưa bền chặt, dữ liệu còn phân tán; chất lượng nhân lực, quản trị rủi ro, an toàn và trách nhiệm môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Công tác xúc tiến ở một số địa phương còn phân tán, nặng về tổ chức sự kiện, thiếu phối hợp dài hạn và chưa gắn chặt với sản phẩm, kênh phân phối, hiệu quả kinh doanh.

Phần lớn doanh nghiệp lữ hành có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về vốn, công nghệ, thương hiệu và khả năng tham gia mạng lưới phân phối quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Thứ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần định vị đúng vai trò của lữ hành và đổi mới phương thức quản lý. Doanh nghiệp không chỉ bán các dịch vụ có sẵn mà phải trở thành lực lượng tổ chức thị trường, kiến tạo sản phẩm và kết nối chuỗi giá trị. Quản lý nhà nước cần chuyển sang kiến tạo phát triển dựa trên dữ liệu, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh không phép và cạnh tranh không lành mạnh.

Bên cạnh đó, cần phát triển lực lượng doanh nghiệp du lịch mạnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế. Các doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tham quan các gian hàng sản phẩm địa phương. Ảnh: Phạm Công

Bày tỏ tin tưởng vào đà bứt phá của ngành, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, khi doanh nghiệp lữ hành làm chủ thị trường, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng cùng tham gia chuỗi giá trị, với sự kiến tạo minh bạch của Nhà nước, lữ hành Việt Nam sẽ có thêm động lực phát triển, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trong năm 2027 và những năm tiếp theo.