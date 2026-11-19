Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Moet.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời thăm hỏi, sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ nhà giáo.

Công nghệ không thể thay thế người thầy

Theo thứ trưởng, trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn phải bồi đắp nhân cách, lòng yêu nước, sự nhân ái, trung thực và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Thứ trưởng nhìn nhận "thế hệ trẻ hôm nay đang trưởng thành trong một bối cảnh rất khác". Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng hơn, nhanh hơn; có khả năng kết nối, sáng tạo và thể hiện chính kiến mạnh mẽ hơn.

"Trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng", thứ trưởng nhận định.

Theo ông, công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng. Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn. Càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng đắn.

Vì vậy, thứ trưởng cho rằng nhà giáo cần tiên phong đổi mới phương pháp giáo dục, không ngừng tự học, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử và văn hóa dân tộc, giúp học sinh trở thành những người Việt Nam chuẩn mực trước khi là công dân số, công dân toàn cầu.

Bộ GD&ĐT tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Moet.

Thầy cô cần được toàn tâm làm công việc chuyên môn

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích, mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. "Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng", thứ trưởng nói.

Để nhà giáo yên tâm cống hiến, thứ trưởng cho rằng ngành giáo dục rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, các cấp cần bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, thiết bị dạy học và sĩ số học sinh đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải. Gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần tăng cường kết nối, chia sẻ để giảm áp lực cho nhà giáo.

Các thầy, cô giáo cần được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

"Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh", thứ trưởng trăn trở.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng gửi lời tri ân tới cả những giáo viên chưa từng được vinh danh nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề ở mọi vùng miền. Thứ trưởng mong các nhà giáo được tuyên dương tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề, tình thương học trò và đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục.

"Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô", thứ trưởng nhắn nhủ.