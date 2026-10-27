Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mời gọi doanh nghiệp Bắc Âu đầu tư y tế Việt Nam

Chiều 27/10, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham dự và phát biểu tại Ngày Đối tác Novo Holdings Việt Nam lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, cùng các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn, Thứ trưởng cho rằng đây là cơ hội để cơ quan quản lý, cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư lâu dài.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thu hút các dự án đầu tư gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước, thay vì chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm y tế nhập khẩu.

Mở rộng cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, với dân số hơn 100 triệu người, tốc độ già hóa nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới trong phát triển hệ thống y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Ngày Đối tác Novo Holdings Việt Nam lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Mimosa

Không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngành y tế còn phải bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ công bằng giữa đô thị, nông thôn, miền núi và hải đảo.

Định hướng xuyên suốt là đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, tăng cường khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử và từng bước giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Những định hướng này đang được cụ thể hóa thông qua các chủ trương lớn, trong đó có Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một nhiệm vụ quan trọng là củng cố y tế cơ sở, nâng cao năng lực trạm y tế, phát triển các mô hình quản lý bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) ngay tại cộng đồng.

Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt về công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị chất lượng và tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân, trong đó y tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở nhiều lĩnh vực như khám, chữa bệnh, dược phẩm, thiết bị và vật tư y tế.

Theo lãnh đạo Bộ, y tế công lập và y tế tư nhân có những thế mạnh riêng. Sự phối hợp giữa hai khu vực sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ưu tiên công nghệ mới, hướng tới tự chủ sản xuất thuốc và thiết bị y tế

Đề cập cơ hội đầu tư, Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, từ bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đến hội chẩn và kết nối chuyên môn từ xa.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở rộng khả năng tiếp cận chuyên môn, giúp người bệnh có thêm cơ hội được tư vấn, điều trị bằng những phương pháp tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, cùng các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tham gia sự kiện. Ảnh: Mimosa

Đáng chú ý, Bộ Y tế đang tập trung thúc đẩy ba nhóm công nghệ chiến lược, gồm công nghệ vắc xin và sinh phẩm, công nghệ tế bào phục vụ điều trị, cùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong y tế.

Trong lĩnh vực vắc xin, Việt Nam quan tâm tiếp nhận công nghệ sản xuất các loại vắc xin mới, trong đó có vắc xin phối hợp 6 trong 1, vắc xin phòng bệnh do phế cầu và các hướng nghiên cứu liên quan đến ung thư.

Ở lĩnh vực dược phẩm, Thứ trưởng chỉ ra thực tế Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu, với tỷ lệ nguyên liệu làm thuốc phải nhập từ nước ngoài trên 80%. Đối với thiết bị y tế, năng lực sản xuất trong nước cũng còn hạn chế, nhiều sản phẩm công nghệ cao phải nhập khẩu.

Vì vậy, Bộ Y tế đang nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm, sinh phẩm và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Các chính sách ưu đãi liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế và lĩnh vực dược, tiếp tục được hoàn thiện nhằm khuyến khích những dự án có hàm lượng công nghệ cao, gắn với chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Thứ trưởng cũng giới thiệu định hướng phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành dược, sinh học tại phía Bắc và phía Nam, tạo điều kiện thu hút những dự án đầu tư quy mô lớn.

Các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ sinh học và quỹ đầu tư quốc tế, được khuyến khích hợp tác với những cơ sở đủ năng lực tại Việt Nam thông qua liên doanh, liên kết, đầu tư nhà máy mới hoặc chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất hiện hữu.

Điều Bộ Y tế hướng tới không chỉ là số lượng dự án hay sản phẩm được sản xuất, mà còn là trình độ nhân lực, năng lực quản lý chất lượng và khả năng từng bước làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Đầu tư để người bệnh tiếp cận thuốc mới với chi phí hợp lý

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dành nhiều thời gian nói về những khó khăn của người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư khi phải tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại với chi phí cao.

Qua những lần trực tiếp thăm hỏi người bệnh ung thư, Thứ trưởng nhận thấy gánh nặng kinh tế mà nhiều gia đình đang phải đối diện. Không ít loại thuốc điều trị mới có chi phí rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của người bệnh.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Mimosa

Theo Thứ trưởng, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người bệnh đến cơ sở điều trị chuyên sâu là cần thiết, nhưng chưa đủ. Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để người dân được tiếp cận thuốc mới, phương pháp điều trị tiên tiến với mức giá hợp lý.

Đây cũng là lý do Việt Nam đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị ung thư, thuốc sinh học, thuốc chuyên khoa đặc trị và những sản phẩm công nghệ cao.

Lãnh đạo Bộ Y tế mong muốn các doanh nghiệp quốc tế không chỉ đưa sản phẩm tiên tiến vào thị trường Việt Nam, mà còn đầu tư trực tiếp, chuyển giao quy trình sản xuất, đào tạo chuyên gia và xây dựng năng lực nghiên cứu thực chất ngay tại Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề cập khả năng hợp tác trong sản xuất các thuốc thế hệ mới, nguyên liệu làm thuốc và nghiên cứu lâm sàng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tìm kiếm đối tác phù hợp trong nước để phát triển những dự án cụ thể.

Một nội dung khác được ông nhấn mạnh là tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đăng ký lưu hành thuốc, tạo điều kiện để thuốc mới sớm tiếp cận thị trường, qua đó mở rộng lựa chọn điều trị cho người dân.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ sẵn sàng trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp về những vướng mắc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, nhất là các vấn đề liên quan đến đăng ký thuốc, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất.

Thứ trưởng mong muốn Novo Holdings, các đối tác Bắc Âu và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghiệp dược.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cam kết tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường đối thoại, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện để những sáng kiến hợp tác có giá trị được nghiên cứu và triển khai phù hợp tại Việt Nam.

Thứ trưởng kỳ vọng, Ngày Đối tác Novo Holdings Việt Nam lần thứ nhất không chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi kinh nghiệm, mà sẽ mở ra những chương trình hợp tác cụ thể, lâu dài.

Bởi đích đến của những nỗ lực thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ là nâng cao năng lực y tế Việt Nam, là để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến với chi phí phù hợp.