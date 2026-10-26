Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026

Chiều 26/10, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị rà soát tiến độ, kết quả các dự án trọng điểm và kiểm đếm, thúc đẩy giải ngân trong Công an nhân dân tháng 10/2026.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự tạo điều kiện của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn về thủ tục, nguồn vốn, Công an nhiều đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chủ động triển khai các nhiệm vụ, đạt tỷ lệ giải ngân cao. Nhiều đơn vị đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn được giao; tỷ lệ giải ngân chung toàn ngành và số vốn giải ngân đều tăng.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đơn vị chức năng đã thực hiện nghiêm quy trình, quy chế giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến thẩm định thủ tục, cấp phát vốn đầu tư nhằm rút ngắn thời gian thực hiện; duy trì việc xếp hạng giải ngân hằng tháng và thông báo trong toàn lực lượng. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm và thực hiện Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính điều hành tham luận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị có kết quả giải ngân trên 80% kế hoạch vốn được giao; đồng thời, phê bình các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an phải gương mẫu, đi đầu trong công tác giải ngân, tạo động lực và làm gương cho các bộ, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thập, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu các đơn vị quyết tâm hoàn thành giải ngân trước ngày 15/12, bảo đảm đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công và các chỉ tiêu giải ngân được giao. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện danh mục đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để tháo gỡ khó khăn liên quan đến các nguồn vốn.

Đối với các dự án thuộc các trường, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai để các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, thực hiện giải ngân. Những đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân cần làm việc với Cục Kế hoạch và Tài chính để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy có kết quả giải ngân còn thấp, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Cục Kế hoạch và Tài chính tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, khẩn trương giải ngân dứt điểm trước ngày 15/12.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nỗ lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng lộ trình cụ thể, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân, bảo đảm đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Đại diện các đơn vị tham luận tại hội nghị.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục cụ thể; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn lực lượng.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Với quyết tâm cao nhất, toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.