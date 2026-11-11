Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 11/11, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn, giám sát thiết kế…

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại nhiều địa phương. Đây là chính sách an sinh thiết thực, giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu của Bộ Công an trong việc cụ thể hóa các chủ trương về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra các dự án, các chủ đầu tư, nhà thầu đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tiến độ dự án, các mốc hoàn thành, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư dự án G1, G2 tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội là Công ty cổ phần Confitech Đông Hà Nội cho biết, sẽ nỗ lực để giao nhà vượt tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra báo cáo tiến độ dự án.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra thực địa tại các công trình, đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá trị thẩm mỹ cao nhất cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của TP Hà Nội, đáp ứng kỳ vọng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra tiến độ tại các dự án.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn trong quá trình thi công xây dựng; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn lao động. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công phù hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ có liên quan và các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn, giám sát thiết kế tiếp tục phối hợp chặt chẽ giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm chất lượng công trình, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ.