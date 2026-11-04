Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại New Zealand

Chuyến đi nhằm trao đổi các phương thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp, tăng cường năng lực đào tạo các chức danh tư pháp giữa Việt Nam với các đối tác New Zealand; Trao đổi các phương thức nhằm đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký giữa các cơ sở đào tạo của hai Bên.

Ngày 02/11, tại buổi làm việc với ông Jeremy Salmond, Cố vấn pháp lý khối nội bộ, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ Việt Nam – New Zealand trong thời gian qua. Thứ trưởng nhận định, chuyến thăm và làm việc của Bộ Tư pháp Việt Nam tại New Zealand vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng khi được hai Bên tổ chức ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026. Do vậy, hoạt động đối ngoại này có thể coi là bước triển khai thiết thực giữa các cơ quan của hai Bên, trong đó có Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng cũng như kỳ vọng của Lãnh đạo hai nước tại Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand vừa qua. Theo đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho rằng, trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đang trong giai đoạn phát triển ở một tầm mức mới, hợp tác pháp luật và tư pháp cũng cần được quan tâm thúc đẩy tương xứng, bởi một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định và hiệu quả là nền tảng quan trọng cho việc triển khai các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chia sẻ thông tin về chức năng và nhiệm vụ mới của Bộ Tư pháp theo Nghị định số 383/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/11/2026, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo vệ, bảo đảm quyền con người; đồng thời quản lý nhà nước đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Trong đó, Bộ Tư pháp mới được giao thêm chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người. Bên cạnh đó, Thứ trưởng thông tin với phía Bạn từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược then chốt, tập trung vào đột phá thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và phát triển con người, nhằm đưa Việt Nam bước vào "kỷ nguyên mới", trong đó trực tiếp liên quan đến công tác pháp luật là Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, xác định đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Để triển khai Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; Đảng ủy Bộ Tư pháp được giao làm Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tư pháp đang được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật và tư pháp của Việt Nam. New Zealand có hệ thống pháp luật phát triển và nhiều kinh nghiệm trong quản trị nhà nước, xây dựng và thực thi pháp luật. Vì vậy, Bộ Tư pháp Việt Nam rất mong muốn có cơ hội tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan New Zealand trong những lĩnh vực này.

Về phía Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, ông Jeremy Salmond, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đón tiếp Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand. Trưởng đoàn New Zealand đã thông tin và chia sẻ với Bộ Tư pháp Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Ngoại giao và Thương mại, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, công nghệ thông tin, pháp chế doanh nghiệp…

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand đã thu xếp buổi làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam và khẳng định rằng đây là cơ hội rất có ý nghĩa để hai Bên tìm hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mỗi cơ quan trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đồng thời trao đổi và xác định những lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm, có thể tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở thông tin chia sẻ tại buổi làm việc, hai Trưởng đoàn đã thống nhất giao các đơn vị đầu mối của hai Bộ sẽ trao đổi và đề xuất các nhu cầu hợp tác cụ thể, đảm bảo việc triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Bộ Tư pháp Việt Nam, các hoạt động hợp tác triển khai linh hoạt với các hình thức đa dạng, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quà.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Tiếp Đoàn công tác, Đại sứ Phan Thanh Giang tái khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand nói riêng cũng như hợp tác giữa Việt Nam với các nước thuộc khu vực Châu Đại dương nói chung. Đại sứ Phan Thanh Giang thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand kiệm nhiệm đảo Cook, Samoa và Fiji. Theo đó, Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục là cầu nối hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tư pháp, các cơ quan pháp luật và tư pháp của New Zealand và sẵn sàng là cầu nối mở ra quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan pháp luật và tư pháp của các nước khu vực Châu Đại dương nói chung.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và đoàn công tác thăm và làm việc với Trường Đại học Victoria Wellington.

Tiếp nối chương trình làm việc, ngày 03 và 04/11, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tiếp tục có chuyến thăm và làm việc tại hai cơ sở đào tạo của New Zealand là Khoa Luật, Trường Đại học Victoria Wellington và Trường Đại học Waikato (cơ sở Hamilton). Chủ trì tiếp Thứ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tại Khoa Luật, Trường Đại học Victoria Wellington là Giáo sư Fiona McDonald, Quyền Trưởng Khoa Luật. Về phía Trường Đại học Waikato (cơ sở Hamilton) là Giáo sư Andrew Stockley, Phó Hiệu trưởng.

Tại buổi làm việc với các cơ sở đào tạo của New Zealand, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã giới thiệu về Trường Đại học Luật Hà Nội. Theo đó, Trường Đại học Luật Hà Nội (thuộc Bộ Tư pháp) không chỉ là trung tâm đào tạo Luật lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp đội ngũ nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước, mà hiện nay còn được giao phó trọng trách chính trị quan trong, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nhằm góp phần triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nhiều năm gần đây, Trường Đại học Luật Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu để đạt mức độ quốc tế hóa ngày càng cao, nâng cấp toàn diện chương trình giảng dạy nhằm tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu. Trường Đại học Luật Hà Nội hiện sở hữu đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách và thực thi pháp luật. Sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo luật của New Zealand với Trường Đại học Luật Hà Nội chính là sự kết nối với cơ sở học thuật mang tính đại diện và có sức ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở tầm nhìn chiến lược đó, Thứ trưởng đề nghị hai Bên cùng phối hợp để đưa mối quan hệ hợp tác về đào tạo pháp luật nâng lên một tầm cao mới, tập trung vào các định hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất, kiến tạo các chương trình liên kết đào tạo đột phá. Thứ trưởng đề nghị hai Trường tích cực thiết kế các chương trình đào tạo liên thông cấp bằng (như mô hình 2+2, 3+1), các lộ trình chuyển tiếp từ cử nhân lên thạc sĩ luật (LL.M.) và đẩy mạnh trao đổi sinh viên, công nhận tín chỉ lẫn nhau. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu học thuật, tổ chức các phiên tòa giả định (moot court) quốc tế và khóa học mùa hè để sinh viên cọ xát với thực tiễn pháp lý toàn cầu.

Thứ hai, chia sẻ tri thức và hợp tác nghiên cứu những lĩnh vực pháp luật mới nổi toàn cầu. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị hai Trường nghiên cứu thiết lập các nhóm nghiên cứu chung, tập trung vào những vấn đề có tính thời sự toàn cầu như: Pháp luật về trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ số, pháp luật môi trường, biến đổi khí hậu, và thương mại quốc tế. Những mô hình hợp tác nghiên cứu và đào tạo nâng cao kỹ năng tư vấn pháp lý trong không gian mạng và công nghệ cao là hướng đi mà Việt Nam đang rất cần học hỏi.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và đoàn công tác thăm và làm việc với Trường Đại học Victoria Wellington.

Thứ ba, nâng tầm đội ngũ giảng viên và chuyên gia pháp lý. Bộ Tư pháp mong muốn các cơ sở đào tạo của New Zealand tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình đào tạo sau Đại học cho giảng viên Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu, công bố quốc tế và giảng dạy luật bằng tiếng Anh.

Thứ tư, mở rộng toàn diện không gian hợp tác về đào tạo với Bộ Tư pháp. Bên cạnh Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp đề nghị mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo Luật của New Zealand với Học viện Tư pháp, đặc biệt trong việc đào tạo các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp; mở rộng nghiên cứu, tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác chính thức với Học viện Tư pháp, tạo thành một mạng lưới hợp tác khép kín từ đào tạo cử nhân, thạc sĩ hàn lâm đến đào tạo nghề tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Thứ năm, để hiện thực hóa những tầm nhìn lớn lao này, Thứ trưởng vô cùng kỳ vọng các Trường Đại học Victoria, Đại học Waikato .. và Chính phủ Australia sẽ tiếp tục ưu tiên các chính sách hỗ trợ, cấp thêm học bổng sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, giúp Bộ Tư pháp Việt Nam xây dựng một thế hệ chuyên gia pháp lý tinh hoa, đủ tầm vóc gánh vác các trọng trách hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại New Zealand, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục có các buổi làm việc với Bộ Tổng Chưởng lý và các cơ sở đào tạo của Australia bắt đầu từ ngày 05/11./.