Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tiếp Đặc phái viên EU về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Đại sứ EU tại ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Maria Castillo Fernandez, Đặc phái viên của EU về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và bà Marina Rafti, Đại sứ EU tại ASEAN. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ cảm ơn EU đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm thành công chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2026 vừa qua. Thứ trưởng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đề ra các định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU phát triển thực chất, hiệu quả.

Thứ trưởng khẳng định EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và ASEAN. Hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU thời gian qua, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ, cùng chuẩn bị tốt cho dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-EU vào năm 2027. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn chủ động đóng góp và sẵn sàng cùng các nước ASEAN tạo điều kiện để EU tham gia sâu hơn vào các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Thứ trưởng cho rằng ASEAN và EU, với tư cách là hai tổ chức, mô hình liên kết khu vực thành công, cần phát huy mạnh mẽ vai trò, tăng cường phối hợp để cùng ứng phó hiệu quả với các thách thức chung, củng cố sức chống chịu, đa dạng hóa các mối quan hệ và chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, bà Maria Castillo Fernandez và bà Marina Rafti đánh giá cao quan hệ Việt Nam-EU đang phát triển tích cực; nhấn mạnh những thành tựu trong quan hệ song phương sẽ tạo xung lực mới, góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU phát triển mạnh mẽ. Các Đại sứ khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của EU trong ASEAN, có nhiều ưu tiên hợp tác tương đồng với EU.

Hai bên trao đổi một số đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như hợp tác biển, y tế, hợp tác không gian, phòng chống lừa đảo trực tuyến, thương mại và đầu tư, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, thu hẹp khoảng cách phát triển, hợp tác tiểu vùng Mê Công, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân. Chia sẻ về công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-EU năm 2027, phía EU cho biết dự kiến tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào thanh niên, ứng phó biến đổi khí hậu, giao lưu văn hóa và kết nối doanh nghiệp.