Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được công bố chiều 18/9.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê ở Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ luật thương mại, cử nhân luật quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương tháng 9/2021.

Hiện, ông Trần Lưu Quang là Bí thư Thành ủy TP.HCM và các Phó bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Thường trực), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Q.A.

Trong đợt điều động nhân sự này, nhiều thành phố trực thuộc Trung ương có thêm Phó bí thư Thành ủy.

Theo đó, ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, các địa phương Lạng Sơn, Cà Mau, Điện Biên, Cà Mau, Thái Nguyên... cũng có thêm một Phó bí thư Tỉnh ủy.