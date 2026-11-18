Bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng”

Tiếp tục phiên họp thứ 8, sáng 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trình bày tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thấu đáo và đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của các vị đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH

Theo đó, cơ quan soạn thảo đã rà soát quy định ngay tại dự thảo luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực. Chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm.

Cơ quan soạn thảo cũng đã rà soát, bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế.

Bên cạnh đó, dự thảo luật đã chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Nội dung quan trọng khác, dự thảo đã chỉnh lý không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tránh bị lạm dụng.

Tạo cơ sở cho việc xác định mức phạt tiền tối đa phù hợp

Trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, Thường trực Ủy ban tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước và mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm hành chính, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các lĩnh vực để có sự phân định hợp lý, có nguyên tắc, tạo cơ sở cho việc xác định mức phạt tiền tối đa phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đa số các nội dung trong dự thảo luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hàng hải, giao thông đường thủy nội địa từ 2 năm như dự thảo luật xuống còn 1 năm.

Liên quan đến Điều 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để thiết kế các nhóm lĩnh vực một cách hợp lý, làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính, phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở tầm khái quát. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua.