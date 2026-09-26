Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tham dự InnoTrans 2026, thúc đẩy chuyển giao công nghệ đường sắt

Ngày 22/9/2026, tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác Bộ Xây dựng Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu đã tham dự InnoTrans 2026, triển lãm quốc tế về công nghệ giao thông vận tải và đường sắt. Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn đã làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đường sắt hàng đầu châu Âu và quốc tế nhằm tìm hiểu các giải pháp công nghệ phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng Việt Nam tham dự InnoTrans 2026 tại Berlin, Đức. Ảnh: BXD.

Tiếp cận những công nghệ mới của ngành đường sắt

InnoTrans được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại Berlin, quy tụ các cơ quan quản lý, nhà khai thác, nhà sản xuất, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo tài liệu, InnoTrans 2026 có khoảng 3.170 đơn vị đến từ 59 quốc gia tham gia triển lãm. Sự kiện là nơi giới thiệu nhiều xu hướng công nghệ mới về phương tiện, kết cấu hạ tầng, điện khí hóa, thông tin - tín hiệu, điều khiển chạy tàu, quản lý vận hành, bảo trì, số hóa và tự động hóa.

Trong khuôn khổ triển lãm, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng và đoàn công tác đã thăm các gian hàng, làm việc và trao đổi với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt như Deutsche Bahn (DB), Siemens Mobility, Alstom, SNCF International, Vossloh, CRRC, Skoda, cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hạ tầng, thông tin - tín hiệu và công nghệ như Ericsson, PORR.

Các cuộc trao đổi tập trung vào kinh nghiệm quốc tế trong nghiên cứu, đầu tư, xây dựng và tổ chức khai thác đường sắt tốc độ cao; lựa chọn công nghệ và cấu hình hệ thống; quản lý dự án; quản lý chi phí và tiến độ; tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn; mô hình vận hành, bảo trì và quản lý tài sản trong toàn bộ vòng đời dự án.

Công nghệ phải gắn với năng lực làm chủ

Đối với phương tiện và hệ thống kỹ thuật, đoàn Việt Nam tìm hiểu các thế hệ tàu tốc độ cao hiện đại, giải pháp điện khí hóa, hệ thống thông tin - tín hiệu, điều khiển chạy tàu theo tiêu chuẩn châu Âu, trung tâm điều hành, depot và công nghệ bảo trì dự báo.

Ở lĩnh vực kết cấu hạ tầng, các nội dung được quan tâm gồm công nghệ đường ray tốc độ cao, đường ray không đá dăm, hệ thống ghi, liên kết ray cũng như các giải pháp kiểm tra và bảo trì tự động.

Các doanh nghiệp quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức khai thác đường sắt tốc độ cao, quản lý kết cấu hạ tầng, điều độ chạy tàu, quản lý an toàn, phát triển công nghiệp phụ trợ và đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành, bảo trì.

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, việc trực tiếp trao đổi với những tập đoàn đang phát triển, cung cấp và vận hành các hệ thống đường sắt tốc độ cao tiên tiến giúp Việt Nam tiếp cận đa chiều với các phương án công nghệ, mô hình quản lý và kinh nghiệm triển khai dự án.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng trao đổi với đại diện các doanh nghiệp đường sắt quốc tế tại InnoTrans 2026. Ảnh: BXD.

Đây là nguồn thông tin tham khảo quan trọng trong quá trình Việt Nam chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đặc biệt trong nghiên cứu lựa chọn công nghệ và xây dựng phương án tổ chức thực hiện.

Chuyển giao công nghệ là trọng tâm hợp tác

Một trong những thông điệp xuyên suốt tại các cuộc làm việc của đoàn Bộ Xây dựng tại InnoTrans 2026 là yêu cầu hợp tác phải gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực trong nước.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các tập đoàn công nghiệp đường sắt hàng đầu thế giới tham gia, hợp tác trong quá trình phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, hợp tác với các đối tác quốc tế cần hướng tới mục tiêu dài hạn, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp thiết bị, phương tiện hoặc dịch vụ.

Việt Nam đặc biệt coi trọng khả năng chuyển giao công nghệ trong quá trình nghiên cứu và xem xét các phương án hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao.

Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng những phương án chuyển giao công nghệ cụ thể, khả thi, phù hợp với năng lực và lộ trình tiếp nhận của Việt Nam. Đồng thời, tăng cường đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và từng bước phát triển năng lực sản xuất, lắp ráp, vận hành, bảo trì các hệ thống đường sắt hiện đại.

Mục tiêu dài hạn là thông qua quá trình triển khai các dự án lớn, Việt Nam từng bước hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước, xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý có khả năng tiếp nhận, vận hành và từng bước làm chủ công nghệ.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao tính chủ động và hiệu quả bền vững trong suốt vòng đời của hệ thống đường sắt.

DB và Đại học Việt - Đức hợp tác đào tạo nhân lực

Một điểm đáng chú ý tại InnoTrans 2026 là hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn Đường sắt Đức (DB) và Trường Đại học Việt - Đức về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đường sắt.

Trong khuôn khổ triển lãm, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng đã đến thăm và làm việc tại gian hàng của DB, đồng thời chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa DB và Trường Đại học Việt - Đức.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Deutsche Bahn và Trường Đại học Việt - Đức về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt. Ảnh: BXD.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến hợp tác và nhấn mạnh nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt đối với quá trình hiện đại hóa hệ thống đường sắt Việt Nam.

Trong những năm tới, Việt Nam dự kiến triển khai đồng thời nhiều dự án đường sắt quan trọng, bao gồm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và hệ thống đường sắt đô thị.

Do đó, việc chuẩn bị sớm đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý và lực lượng vận hành, bảo trì có trình độ cao được đặt ra ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên hướng tới hợp tác về xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên, đào tạo thực hành, trao đổi chuyên gia và tiếp cận công nghệ, phương pháp quản lý đường sắt tiên tiến của Đức.

Tạo nền tảng cho ngành công nghiệp đường sắt trong nước

Việc tham dự InnoTrans 2026 và trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới giúp đoàn công tác Bộ Xây dựng tiếp cận các thế hệ công nghệ, giải pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, vận hành đường sắt tốc độ cao.

Đồng thời, hoạt động này mở rộng các kênh hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cơ sở đào tạo quốc tế.

Những thông tin, kinh nghiệm thu nhận được tại InnoTrans 2026 sẽ là nguồn tham khảo phục vụ quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, gắn với mục tiêu lựa chọn công nghệ hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Quan trọng hơn, việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và từng bước nâng cao năng lực công nghiệp đường sắt trong nước có thể tạo nền tảng để Việt Nam từng bước nâng cao khả năng tự chủ trong xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt hiện đại.