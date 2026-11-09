Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng: Rút ngắn thời gian kết nối Hà Nội với các sân bay

Tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị sáng 9/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu đồng bộ mạng lưới đường bộ, đường sắt đô thị, bảo đảm kết nối thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thủ đô đến các sân bay.

Việc triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển vùng Thủ đô. (Ảnh: Lê Tươi).

Theo Thứ trưởng, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác định công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm, định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm.

Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng đang được nghiên cứu, giai đoạn 2029 - 2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Việc đầu tư cảng hàng không thứ hai của Hà Nội sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Hà Nội ưu tiên tuyến đường sắt ngắn nhất đến sân bay Gia Bình Tại cuộc họp ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu tuyến đường sắt ngắn nhất từ sân bay về trung tâm Thủ đô, hạn chế trung chuyển, tạo thuận lợi cho hành khách. Chủ tịch thành phố đề xuất phát huy vai trò ga Gia Lâm là đầu mối kết nối đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị; đồng thời nghiên cứu phương án liên thông giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch Thủ đô.

Về kết nối giao thông, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu chú trọng phát triển đồng bộ đường bộ và đường sắt đô thị. Theo quy định của pháp luật về đường sắt, các tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay phải bố trí nhà ga trong khu vực sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách chuyển đổi phương thức vận tải.

Đối với quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, Thứ trưởng cho biết, thành phố đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, nhất là đường sắt và đường bộ, cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến đường sắt từ sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; đồng thời xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị và vị trí các nhà ga trong quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu nghiên cứu phương án đường sắt kết nối trung tâm Hà Nội với các sân bay Nội Bài, Gia Bình theo hướng ngắn nhất, thuận tiện nhất

Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu đặt ra là lựa chọn phương án có cự ly ngắn nhất, thời gian di chuyển nhanh nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30 - 45 phút.

Thứ trưởng lưu ý nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, tham khảo mô hình khai thác tại một số quốc gia.

Đối với các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, Thứ trưởng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với sở xây dựng các địa phương rà soát phương án kết nối, bảo đảm đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, các tuyến vành đai phía Đông và những tuyến đường sắt liên quan.

Theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93ha, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4F. Giai đoạn đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó ưu tiên hoàn thành các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, phấn đấu đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm 2028.

Các hướng tuyến cần được cụ thể hóa trong quy hoạch để địa phương có cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh, đồng thời xác định những đoạn tuyến ưu tiên đầu tư.

Bên cạnh phương án kết nối sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm, Thứ trưởng đề nghị xem xét bổ sung các tuyến nhánh kết nối với ga trung tâm; nghiên cứu tuyến đường sắt từ khu vực trung tâm theo hướng phía Nam lên sân bay Nội Bài, bảo đảm liên thông giữa các đầu mối đường sắt.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án ngay trong ngày hôm sau. Trọng tâm là cụ thể hóa hướng tuyến, vị trí nhà ga, xác định ga trung tâm và lựa chọn phương án kết nối nhanh nhất từ trung tâm Hà Nội đến hai cảng hàng không.

"Đây là bài toán kỹ thuật cần các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu, thống nhất phương án tổng thể, bảo đảm hiệu quả kết nối giao thông giữa trung tâm Thủ đô với các cảng hàng không", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.