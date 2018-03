Thứ trưởng Bùi Văn Thành: 'Yêu cầu đình chỉ hoạt động những cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC'

Sáng 28/3/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018 của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và rút kinh nghiệm công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) một số vụ cháy, tai nạn, sự cố nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về những tồn tại, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân xảy ra các vụ cháy; từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác PCCC; nghiêm túc rút kinh nghiệm một số vụ cháy, tai nạn, sự cố nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Cổng Thông tin Bộ Công an cho hay, trong quý II/2018, mục tiêu chính của lực lượng Cảnh sát PCCC là ngăn chặn, hạn chế, kìm chế các vụ cháy, nổ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Trên cơ sở đó, lực lượng Cảnh sát PCCC cần rà soát, hoàn thiện lại các văn bản Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm PCCC. Mở đợt cao điểm kìm chế sự gia tăng của các vụ cháy, nổ, làm giảm thấp nhất về số người thương vong. Tổng kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ, nhất là những nơi tập trung đông người, chung cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao… trên địa bàn toàn quốc.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động những cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần làm rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ cháy nghiêm trọng vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục phối hợp trong công tác điều tra, kết luận một cách chính xác, trung thực, từ đó rút ra kinh nghiệm trong công tác PCCC và CNCH.

Toàn cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục huy động sức mạnh, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH. Tập trung xây dựng, phát huy phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH theo phương châm 4 tại chỗ, với nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Chủ động phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất cấp có thẩm quyền về quy hoạch đô thị, mạng lưới giao thông, cấp nước để triển khai hiệu quả công tác chữa cháy; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, dụng cụ, thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC để đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy và CNCH…

Bảo Trung