Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phương đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Bùi Hoàng Phương là cán bộ trẻ, có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm qua nhiều vị trí và có phương pháp làm việc khoa học. Trong quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sản phẩm cụ thể và đóng góp vào kết quả chung của các cơ quan từng làm việc.

Ông Ngọc đề nghị tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sớm nắm bắt tình hình, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động cho ông Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Bùi Hoàng Phương quê Ninh Bình, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XVI. Ông được đào tạo bài bản về công nghệ và quản trị, từng học công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó lấy bằng Thạc sĩ công nghệ thông tin tại Đại học Portsmouth và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle, Vương quốc Anh.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý Nhà nước về công nghệ, ông Phương từng làm việc trong doanh nghiệp viễn thông và Ngân hàng Nhà nước. Ông khởi đầu với vị trí trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội, sau đó làm chuyên viên, Phó trưởng Phòng Vụ Hợp tác quốc tế và Trưởng phòng thuộc Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Tại Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), ông lần lượt giữ các vị trí Phó cục trưởng An toàn thông tin; Phó chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó vụ trưởng Tổ chức cán bộ; Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; Chánh Văn phòng và Chánh Thanh tra.

Tháng 10/2022, ông Phương được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Tổ chức cán bộ. Đến tháng 11/2023, sau 15 năm công tác, trong đó có 8 năm liên tục tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng.

Khi Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2025, ông Phương tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mới, phụ trách chuyển đổi số cùng nhiều lĩnh vực điều hành quan trọng như kế hoạch - tài chính, cải cách hành chính, báo chí, truyền thông, đồng thời là người phát ngôn của Bộ.

Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Cũng trong sáng 21/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn được phân công thay ông Nguyễn Văn Phương, người được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương từ ngày 18/9.

Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Vương Quốc Tuấn là cán bộ trẻ, có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm công tác phong phú, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao. Qua nhiều vị trí công tác, ông Tuấn được đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sản phẩm cụ thể, đóng góp vào kết quả chung của cơ quan, địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết sẽ bắt tay ngay vào công việc, dành thời gian lắng nghe cán bộ, các thế hệ lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp để hiểu rõ tình hình địa phương. Trên cơ sở đó, ông cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn giải pháp phù hợp thực tiễn.

Ông Vương Quốc Tuấn, 49 tuổi, quê Bắc Ninh, có trình độ TS Quản trị kinh doanh, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2025, sau khi Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới. Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị gồm Bí thư Vương Quốc Tuấn và 4 Phó bí thư, gồm các ông: Trần Vũ Khiêm (Phó bí thư Thường trực), Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) và Bùi Hoàng Phương (được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch UBND tỉnh). UBND tỉnh Quảng Trị hiện có 5 Phó chủ tịch, gồm các ông Hoàng Nam, Lê Đức Tiến, Lê Văn Bảo, Hoàng Xuân Tân và Phan Phong Phú. Trong đó, ông Hoàng Nam là Phó chủ tịch Thường trực.