Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, tại Quảng Trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với quyết định điều động, ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc giới thiệu nhân sự là một bước trong quy trình kiện toàn chức danh lãnh đạo UBND tỉnh. Chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được quyết định thông qua thủ tục bầu tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Bùi Hoàng Phương là cán bộ trẻ, có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm công tác qua nhiều vị trí và phương pháp làm việc khoa học.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, trong quá trình công tác, ông Phương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sản phẩm cụ thể và đóng góp vào kết quả chung của các cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sớm nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động cho ông Bùi Hoàng Phương.

Từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Trước khi được điều động về Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2025, ông Phương tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông được phân công phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số cùng một số lĩnh vực quan trọng như kế hoạch - tài chính, cải cách hành chính, báo chí, truyền thông và là người phát ngôn của Bộ.

Ông cũng trực tiếp theo dõi một số đơn vị chủ chốt trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển số, gồm Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, ông Phương có thời gian công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông từng giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; Chánh Văn phòng và Chánh Thanh tra.

Tháng 10/2022, ông Bùi Hoàng Phương được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Đến tháng 11/2023, sau 15 năm công tác, trong đó có 8 năm liên tục làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng khi chưa tròn 40 tuổi.

Ông Bùi Hoàng Phương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng khi chưa tròn 40 tuổi.

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng 9-10% mỗi năm

Quảng Trị sau hợp nhất có diện tích khoảng 12.700km², dân số hơn 1,86 triệu người và 78 đơn vị hành chính cấp xã.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định 4 trụ cột phát triển gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 9-10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 137-145 triệu đồng vào năm 2030.

Sau khi kiện toàn, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị gồm Bí thư Vương Quốc Tuấn và 4 Phó Bí thư, gồm ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực; ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Bùi Hoàng Phương.

Nếu được HĐND tỉnh bầu, ông Bùi Hoàng Phương sẽ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị hiện có 5 Phó Chủ tịch gồm các ông Hoàng Nam, Lê Đức Tiến, Lê Văn Bảo, Hoàng Xuân Tân và Phan Phong Phú. Ông Hoàng Nam là Phó Chủ tịch Thường trực.

Ông Bùi Hoàng Phương

Năm sinh: 1983

Quê quán: Ninh Bình

Trình độ: Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Đại học Portsmouth (Anh); Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Newcastle (Anh).

Quá trình công tác: Từng làm việc tại doanh nghiệp viễn thông, Ngân hàng Nhà nước, sau đó công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

10/2022: Được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

11/2023: Được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2025: Tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ.

1/2026: Được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

21/9/2026: Được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân sự được giới thiệu: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.