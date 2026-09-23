Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thôi việc theo nguyện vọng
Theo Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng cá nhân.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 23/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Theo Quyết định nêu trên, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9/2026).
Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nội khoa; Bác sĩ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh.
Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-truong-bo-y-te-nguyen-tri-thuc-thoi-viec-theo-nguyen-vong-post361650.html