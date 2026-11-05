Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ giao Bệnh viện Bạch Mai 4 việc cần làm

6 trụ cột phát triển của Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 5/11, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 34 với chủ đề “Công nghệ chiến lược trong y học - 115 năm Bạch Mai phát triển và đổi mới”. Sự kiện là diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật các tiến bộ y học và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng bệnh viện đã xác định sáu trụ cột công nghệ chiến lược, kiên định định hướng AI-first và Smart; đồng thời đẩy mạnh y học tái tạo, tế bào gốc, gene trị liệu và y học chính xác, hướng tới cá thể hóa điều trị.

Đáng chú ý, bệnh viện đang chuyển từ tư duy tiếp nhận, ứng dụng công nghệ sang chủ động nghiên cứu, phát triển các giải pháp xuất phát từ nhu cầu thực tiễn lâm sàng. Một số hướng nghiên cứu tiêu biểu gồm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư phổi, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và giám sát tương tác thuốc.

Hội nghị Khoa học của Bệnh viện Bạch Mai diễn ra 3 ngày. Ảnh: BTC.

Nơi của giải pháp y học khó

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết bệnh viện cần hướng tới mô hình bệnh viện học thuật hiện đại, trong đó nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ phải trở thành những năng lực cốt lõi.

Ông Cơ nhấn mạnh, có công nghệ hiện đại chưa đồng nghĩa với có năng lực khoa học; sở hữu thiết bị tiên tiến chưa có nghĩa là làm chủ y học hiện đại. Với vị thế của một bệnh viện tuyến cuối, Bạch Mai không chỉ tiếp nhận, ứng dụng thành tựu có sẵn mà cần chủ động đặt ra những câu hỏi khoa học từ thực tiễn lâm sàng, tạo ra tri thức mới và phát triển giải pháp phục vụ người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai tập trung 4 định hướng:

Thứ nhất, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học cơ bản, chuyên sâu, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về sinh học phân tử, di truyền và y học chính xác.

Thứ hai, phát triển nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến.

Thứ ba, đưa khoa học quản trị bệnh viện thành lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm, hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại.

Thứ tư, xây dựng hệ sinh thái khoa học, gắn khám chữa bệnh với nghiên cứu, đào tạo và phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ.

Ông Cơ nói: “Bạch Mai không chỉ là nơi điều trị những ca bệnh nặng nhất, khó nhất, mà còn phải là nơi tìm ra những giải pháp cho những vấn đề khó của y học và quản trị bệnh viện Việt Nam”.

Hội nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 34 tiếp tục diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11, với 38 phiên khoa học chuyên ngành, các phiên tiền hội nghị và hội thảo vệ tinh, gần 400 báo cáo khoa học.

Các chủ đề tập trung vào nhiều lĩnh vực y học chuyên sâu như ghép tạng, y học chính xác, phẫu thuật robot, tế bào gốc, bảo tồn sinh sản, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong y tế. Sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế được kỳ vọng thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu lâm sàng và chuyển giao kỹ thuật.

Cũng trong sáng 5/11, đơn vị khánh thành Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ khám, chẩn đoán và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho người dân.