Thứ trưởng Bộ Y tế: Cần phát hiện sớm, mở rộng điều trị bệnh thận mạn

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, bệnh thận mạn là vấn đề sức khỏe được quan tâm trên toàn cầu. Ước tính, 10-13,4% dân số thế giới, tương đương 840-850 triệu người, mắc bệnh thận mạn; trong đó, khoảng 4,9-7 triệu người cần điều trị bằng lọc máu.

Hội nghị khoa học của Hội Lọc máu Việt Nam là nơi bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên lọc máu cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Xuân Tùng.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn được ghi nhận khoảng 10% dân số, tương đương 10 triệu người. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nhu cầu điều trị bệnh thận mạn chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì và tình trạng già hóa dân số. Vì vậy, phát hiện sớm và quản lý bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ tiến triển đến giai đoạn cần điều trị thay thế thận.

Cả nước hiện có khoảng 5.500 máy lọc máu, trong đó 93% đặt tại bệnh viện công lập. Năng lực đáp ứng giữa các địa phương còn khác nhau, việc phát triển các phương pháp điều trị như lọc màng bụng và ghép thận cũng cần tiếp tục được quan tâm để người bệnh có thêm lựa chọn phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế xác định quản lý bệnh thận mạn cần được thực hiện liên tục, toàn diện và chú trọng dự phòng. Theo các Quyết định số 1709/QĐ-BYT ngày 12/6/2026 và số 1983/QĐ-BYT ngày 1/7/2026, Bộ Y tế đặt yêu cầu đánh giá định kỳ chức năng thận cho 100% người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường đang được quản lý tại cơ sở y tế, đặc biệt lồng ghép sàng lọc nguy cơ bệnh thận mạn vào hoạt động khám sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh không lây nhiễm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế định hướng rà soát nhu cầu điều trị, nhân lực, trang thiết bị và công suất hoạt động tại các cơ sở lọc máu, làm căn cứ nâng cao năng lực chuyên môn và phân bổ nguồn lực phù hợp.

Việc phát triển lọc màng bụng, ghép thận và vận động hiến tạng, đặc biệt từ người chết não, cũng được xác định là những giải pháp cần thúc đẩy. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế và xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi người bệnh.

Phát biểu chào mừng hội nghị, BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức chuyên môn và ứng dụng tiến bộ y học trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo ông Trình, chuyên ngành lọc máu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và các chuyên gia y tế, cùng hệ thống trang thiết bị, quy trình chuyên môn và công tác kiểm soát chất lượng. Nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm an toàn điều trị và cải tiến chất lượng dịch vụ có ý nghĩa thiết thực đối với người bệnh cần điều trị thay thế thận lâu dài.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của Hội Lọc máu Việt Nam trong kết nối chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tạo điều kiện để các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường hợp tác, từng bước chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng điều trị.

PGS.TS.BS Lê Việt Thắng, Chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam, cho biết hội nghị năm nay hướng tới trao đổi các giải pháp từ kỹ thuật chuyên sâu đến mô hình chăm sóc đa ngành, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho người bệnh và thân nhân.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10, với 21 phiên khoa học, 159 báo cáo. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Nhật Bản, Australia, Thái Lan và nhiều chuyên gia trong nước. Các nội dung chuyên môn tập trung vào những tiến bộ trong lọc máu, lọc màng bụng, ghép thận, chất lượng nước RO và dịch lọc.