Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1), tại vị trí Km7+070 thuộc phường Bình Lộc và Km23+115, khu vực cầu La Ngà, xã Xuân Bắc, TP Đồng Nai.

Tại các vị trí kiểm tra, nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường, dọn dẹp mặt bằng, thi công hầm chui dân sinh, cầu và hệ thống thoát nước. Nhiều hạng mục đã được triển khai, từng bước hình thành diện mạo tuyến cao tốc.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1)

Thứ trưởng yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, mở rộng các mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng sản lượng. Sở Xây dựng TP Đồng Nai được giao theo dõi sát tiến độ, thường xuyên kiểm tra thực tế; tổng hợp, kiến nghị xử lý kịp thời những khó khăn vượt thẩm quyền.

Về giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương cần phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Nhà đầu tư cũng phải chủ động hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc, nhất là tại những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công.

Thứ trưởng lưu ý các đơn vị bảo đảm hệ thống thoát nước dọc tuyến, cống ngang và công trình liên quan hoạt động hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư, sản xuất của người dân. Hệ thống đường gom cũng cần được rà soát, bảo đảm kết nối giao thông và nhu cầu đi lại của người dân.

Các nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường, thi công cầu, cống

Cục Đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát các nội dung liên quan, hoàn thành báo cáo chậm nhất ngày 20/11.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết dự án đang gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu từ các mỏ và vị trí bãi đổ thải. Nhà đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương, các sở ngành và Bộ Xây dựng hỗ trợ tháo gỡ thủ tục, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án cơ bản đạt kết quả tích cực. Phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương triển khai, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Địa phương sẽ phối hợp triển khai hệ thống đường gom, bảo đảm kết nối giao thông khu vực.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 dài khoảng 60,24 km, được đầu tư theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư hơn 8.981 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Dầu Giây; điểm cuối kết nối với điểm đầu cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc xã Phú Lâm.

Dự án do liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải làm nhà đầu tư, khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành tháng 8/2027.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) nhìn từ trên cao ﻿

Tuyến được chia thành hai phân đoạn thi công. Đoạn Km0+000 - Km28+000 do Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận, đã huy động khoảng 200 nhân sự cùng 193 máy móc, thiết bị. Đoạn Km28+000 - Km60+243,83 do Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện, huy động 137 nhân sự cùng các thiết bị thi công.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là tuyến giao thông quan trọng trên hành lang kết nối TP HCM với Lâm Đồng và Tây Nguyên, góp phần giảm tải quốc lộ 20, thúc đẩy liên kết vùng. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa thiết thực đối với vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.