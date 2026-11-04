Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Tiến độ phát triển nhà ở xã hội năm 2026 dự kiến đạt 90%, với hơn 87.600 căn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh trả lời báo chí

Tại buổi họp báo Chính phủ diễn ra cuối giờ sáng nay, phóng viên đặt câu hỏi đến đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng về tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026?, Giải pháp cụ thể nào để bảo đảm được người thu nhập thấp, công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở với giá hợp lý?

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết, thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026, hiện cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án với quy mô 363.065 căn.

Cụ thể: đã khởi công mới 128 dự án với quy mô 183.293 căn (trong đó có 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê); có 170 dự án hoàn thành với quy mô là 46.962/97.271 căn, đạt 48% so với kế hoạch.

Ông Vinh nêu rõ, dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 87.601 căn, đạt 90% so với kế hoạch đề ra.

Về phát triển nhà ở cho thuê, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thông tin, lũy kế đến nay cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang triển khai với tổng số 63.970 căn để cho thuê.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh việc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã có 29 dự án mới được khởi công. Quy mô các dự án này khoảng 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm 40%. Đến nay cả nước đã hoàn thành được 8.314 căn, đạt tỷ lệ 48% kế hoạch; khả năng hoàn thành năm 2026 đạt 18.049 căn, tương đương đạt tỷ lệ 104% so với kế hoạch thực giao.

Với câu hỏi về giải pháp để người dân tiếp cận nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, thời gian qua đã có nhiều giải pháp được đưa ra, song còn mang tính manh mún, sự vụ.

Hiện nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu để sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở, trình Quốc hội trong kỳ họp này. Trong đó, Luật Nhà ở cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách thực sự tiếp cận được nhà ở: Mua, thuê hoặc là thuê lâu dài với giá phù hợp.