Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn khảo sát, kiểm tra thực địa Khu Kinh tế Ninh Cơ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu vực xã Rạng Đông.

Theo phương án Quy hoạch chung đến năm 2050, Khu Kinh tế Ninh Cơ có quy mô khoảng 13.950 ha, gồm các xã Rạng Đông, Hải Thịnh, một phần các xã Quỹ Nhất, Hải Xuân và khu vực bãi bồi ven biển.

Khu Kinh tế Ninh Cơ được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng; hình thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Ninh Bình và khu vực đồng bằng sông Hồng. Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình sinh thái, thông minh, với một hành lang kinh tế ven biển, ba trục kết nối phát triển, hai trung tâm động lực và bốn phân vùng chức năng.

Trong đó, các phân vùng gồm khu đô thị dịch vụ - du lịch; khu đô thị dịch vụ, công nghiệp và cảng thủy nội địa; khu công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo; khu sinh thái rừng ngập mặn.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Các công trình động lực như cảng nước sâu Nam Định, tuyến đường sắt Cao Bồ - Ninh Cơ, tuyến cao tốc kết nối vùng cùng các tổ hợp công nghiệp xanh được xác định là những hạ tầng quan trọng, tạo điều kiện hình thành trung tâm logistics, sản xuất và dịch vụ mới tại khu vực ven biển phía Nam tỉnh. Quy hoạch cũng chú trọng yêu cầu phát triển hài hòa với môi trường. Trong đó, xây dựng vùng đệm xanh giữa khu công nghiệp với khu đô thị, du lịch; bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn; hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu chức năng.

Đoàn công tác khảo sát thực địa Khu Kinh tế Ninh Cơ.

Sau khi khảo sát thực địa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao tỉnh Ninh Bình, các sở, ngành cùng các địa phương trong việc triển khai quy hoạch vùng kinh tế biển.

Thời gian qua, hạ tầng giao thông ven biển từng bước hoàn thiện, thu hút nhiều dự án trọng điểm về công nghiệp, dịch vụ cảng biển, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và du lịch sinh thái biển trong định hướng tổ chức không gian, phát triển đô thị và hệ thống hạ tầng của Khu Kinh tế Ninh Cơ.

Việc quy hoạch đồng bộ hệ thống cảng biển, đường sắt, cao tốc kết nối vùng và các tổ hợp công nghiệp là cơ sở quan trọng để Ninh Bình khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh rà soát, hoàn thiện đồ án quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Quy hoạch chung Khu Kinh tế Ninh Cơ với quy hoạch tỉnh Ninh Bình và các quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch có liên quan…

Đoàn công tác khảo sát vùng ven biển xã Hải Thịnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng; đồng thời khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ và khả thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đề nghị Bộ Xây dựng, các cơ quan trực thuộc Bộ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong quá trình thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050.

Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, kiến tạo không gian phát triển hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, tạo động lực tăng trưởng mới và góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.