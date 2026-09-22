Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20/2/1974. Quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị). Trình độ Thạc sỹ kỹ thuật. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 21/9/2026. Ảnh: Bộ XD

Quá trình công tác, ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 (7/1995 - 1/2005).

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy về công tác tại Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông Nguyễn Danh Huy là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT.

Từ ngày 16/8/2022 đến tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Từ tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến nay.

Ngoài ra, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 - 3/2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An.

Từ tháng 3/2014 - 10/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 10/2015 - 12/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 12/2015 - 12/2018, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018 - 12/2024, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2024 - 1/2025, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2025 - 10/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ ngày 17/11/2025 đến nay, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.