Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Theo quyết định, ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 21/9/2026.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định được ban hành trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20/2/1974. Quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị). Trình độ Thạc sỹ kỹ thuật. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 (7/1995 - 1/2005).

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy về công tác tại Bộ GTVT, từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông Nguyễn Danh Huy là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT.

Từ ngày 16/8/2022 đến tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Từ tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến nay.