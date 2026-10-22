Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông:'Cần đào tạo nghệ sĩ giàu tâm hồn, vững nghề, có tư duy sáng tạo'

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL và PGS.TS Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân

Dự lễ có PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Cùng dự còn có lãnh đạo các đơn vị đào tạo thuộc Bộ VHTTDL; các thế hệ lãnh đạo Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên.

Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo vào ngày 22.10.2026

Tại buổi lễ, TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi tập thể nhà trường nhân kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo.

Trong thư, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chặng đường nửa thế kỷ trong việc trao truyền tình yêu nghệ thuật, bồi dưỡng tài năng và nhân cách cho nhiều thế hệ người học.

Bộ trưởng mong muốn nhà trường mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy và học, gắn kết nghệ thuật với công nghệ, đào tạo với công nghiệp văn hóa; phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ và sáng tạo nghệ thuật, tạo điều kiện để các tác phẩm của sinh viên đến với công chúng ngay từ giảng đường...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM cho biết chặng đường 50 năm qua gắn với nỗ lực của nhiều thế hệ thầy và trò, từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn đến quá trình từng bước hoàn thiện chương trình, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II thành lập năm 1976 và Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM thành lập năm 1977, nhà trường trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Năm 1998, Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM được thành lập; đến năm 2009, trường được nâng cấp thành Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ và người học.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Theo TS Phạm Huy Quang, nhà trường không ngừng hoàn thiện chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ và tăng cường điều kiện thực hành để sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn sớm tiếp cận thực tế nghề nghiệp. Những kết quả đạt được là thành quả từ sự tận tâm, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.

“Bước vào giai đoạn mới, trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường nghệ thuật, sự phát triển của công nghiệp giải trí, khoa học công nghệ và không gian số, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động sáng tạo, biểu diễn và sản xuất; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo điều kiện thực hành và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế theo hướng có chọn lọc, hiệu quả”, Hiệu trưởng nhấn mạnh.

TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết sẽ đẩy mạnh tiếp cận công nghệ mới phục vụ đào tạo và sản xuất, đồng thời giữ vững các giá trị cốt lõi của nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Công tác nghiên cứu, thực nghiệm và kết nối với các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp sẽ được chú trọng nhằm giúp sinh viên sau tốt nghiệp nhanh chóng thích ứng với môi trường nghề nghiệp, phát huy năng lực và đóng góp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ, viên chức, người lao động và người học trong suốt 50 năm xây dựng, phát triển nhà trường. Theo Thứ trưởng, từ những nền móng đầu tiên của đào tạo sân khấu, điện ảnh sau ngày thống nhất đất nước, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nghệ thuật có uy tín ở khu vực phía Nam và cả nước.

“Qua 50 năm, trường đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, nhà giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, đóng góp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Điều đáng quý là trong suốt hành trình ấy, nhà trường luôn nỗ lực gìn giữ, trao truyền các giá trị nghệ thuật dân tộc, nhất là các loại hình sân khấu truyền thống, đồng thời chủ động tiếp thu những thành tựu mới của sân khấu, điện ảnh và truyền hình hiện đại”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

NGƯT Ca Lê Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và các nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường chia sẻ tại buổi lễ

TS.NSƯT Lê Nguyên Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM chia sẻ

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, lấy chất lượng người học và đặc thù đào tạo nghệ thuật làm trung tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và chuyên gia.

Công tác đào tạo cần gắn với thực tiễn sáng tạo, biểu diễn, sản xuất và hoạt động nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên thực hành, thử nghiệm và hoàn thiện năng lực chuyên môn ngay trong quá trình học tập.

Các nghệ sĩ thành danh tề tựu về trường trong ngày vui lớn

Trước những thay đổi của môi trường nghệ thuật, nhà trường cần chủ động tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời giữ vững các giá trị cốt lõi của nghệ thuật. “Chúng ta cần đào tạo những nghệ sĩ giàu tâm hồn, vững nghề, hiểu cuộc sống, có tư duy sáng tạo, có năng lực công nghệ, có đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm đối với xã hội”, Thứ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, nhà trường cần mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường kết nối với các nhà hát, hãng phim, đài truyền hình, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thiết chế văn hóa. Đối với sinh viên, Thứ trưởng mong muốn các em trân trọng truyền thống, tích cực trải nghiệm, học hỏi từ những người đi trước và tìm kiếm con đường sáng tạo riêng.

“Các em hãy mang những giá trị của Việt Nam đến với công chúng hôm nay và mai sau bằng tài năng, trách nhiệm và tác phẩm”, Thứ trưởng căn dặn. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy thế mạnh của một cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm

Dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp cho Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025.