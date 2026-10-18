Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khảo sát thực tế hồ Ba Bể

Theo đó, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác đã khảo sát các khu vực sông Năng, động Puông, đền An Mạ và những địa điểm liên quan trong quần thể danh thắng.

Đoàn công tác Bộ VHTTDL làm việc tại UBND xã Ba Bể

Tại các điểm khảo sát, đoàn tập trung đánh giá hiện trạng cảnh quan, không gian dân cư và giá trị di sản, đặt yêu cầu bảo tồn thiên nhiên song hành với gìn giữ văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và ổn định sinh kế người dân.

Qua khảo sát, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cơ bản thống nhất với định hướng quy hoạch đồng thời đề nghị việc điều chỉnh phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, phân định rõ không gian bảo tồn, dân cư và dịch vụ.

Định hướng quy hoạch cũng đặt yêu cầu hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa bản địa, tạo cơ sở để khai thác giá trị du lịch hồ Ba Bể phù hợp với yêu cầu bảo tồn di sản.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác xem phương án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các bản Cám, Cốc Tộc và Pác Ngòi được ưu tiên chỉnh trang không gian dân cư, bảo tồn kiến trúc truyền thống và từng bước nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng.

Với những bản làng gắn liền với đời sống cư dân địa phương, việc giữ gìn kiến trúc truyền thống cần được đặt trong tổng thể bảo tồn không gian văn hóa, duy trì bản sắc cộng đồng và phát triển các hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại các khu vực ven sông Năng, sông Lèng, suối Cốc Tộc và Bó Lù, phương án quy hoạch cần xác định rõ hành lang bảo vệ nguồn nước, cảnh quan, tạo cơ sở kiểm soát hoạt động xây dựng và khai thác du lịch trong khu vực.

Đối với động Puông, Ao Tiên, phía Đông hồ Pé Lầm và đảo An Mạ, định hướng cơ bản là bảo tồn, hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan tự nhiên, giữ gìn những giá trị làm nên sức hấp dẫn của quần thể danh thắng.

Riêng động Hua Mạ được nghiên cứu phát triển thành điểm đón khách, kết nối với các điểm di tích trong quần thể hồ Ba Bể, mở ra hướng tổ chức không gian tham quan gắn với hệ thống di sản của khu vực.

Đoàn khảo sát tại động Puông

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, yêu cầu bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân phải xuyên suốt quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Theo định hướng của lãnh đạo tỉnh, hồ Ba Bể được xác định là trung tâm kết nối du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng địa phương, gắn khai thác tiềm năng du lịch với bảo vệ di sản và ổn định dân cư.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu rà soát kỹ phương án quy hoạch, chú trọng ổn định dân cư, bảo đảm quyền lợi và sinh kế người dân trong quá trình triển khai các định hướng bảo tồn, phát triển.

Việc hoàn thiện quy hoạch hướng tới phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, thu hút đầu tư phù hợp và nâng cao sức hấp dẫn du lịch trên cơ sở gìn giữ cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa.