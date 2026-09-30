Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự Đại hội còn có ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành và đông đảo các đại biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2018-2026, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2026, một nhiệm kỳ kéo dài hơn so với thông lệ 5 năm, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao cả, nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân đều phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước bằng những việc làm cụ thể. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Thụy Điển phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2026; chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, và sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khóa VI gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và tâm huyết để lãnh đạo Hội trong một giai đoạn phát triển năng động và mạnh mẽ của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2018-2026 Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tin tưởng, với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển”, các đại biểu sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Đại hội hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Hội khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2026 và phương hướng công tác Hội khóa VI nhiệm kỳ 2026 - 2031; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa V; Báo cáo tài chính của Hội Hội khóa V; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; khen thưởng các Chi hội thành viên, hội viên của Hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2026… Đại hội cũng đã thông qua Đề án nhân sự, hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu Chủ tịch Hội khóa VI, bầu Trưởng Ban Kiểm tra Hội khóa VI. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu là Chủ tịch Hội khóa VI.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội khóa VI phát biểu nhậm chức.

Phát biểu nhậm chức, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội khóa VI bày tỏ niềm vinh dự được Đại hội tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội. Đây đồng thời là trách nhiệm trước Đại hội, trước các thế hệ lãnh đạo, hội viên của Hội và trước tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước. Thứ trưởng cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành khóa VI kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết và đổi mới hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả và tạo ra những kết nối thực chất giữa Nhân dân hai nước.

Cho biết Ban Chấp hành khóa VI trong nhiệm kỳ mới sẽ tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực vào 4 định hướng chính, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển có một nền tảng lịch sử đặc biệt. Nếu những năm tháng trước đây tạo nên nền tảng của tình hữu nghị bằng tinh thần hòa bình, sự đồng cảm và chia sẻ, thì hôm nay hai nước đang có cơ hội mở ra một chương mới của quan hệ bình đẳng, cùng có lợi và hướng tới tương lai. Hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục và phát triển bền vững đang mở ra nhiều không gian mới để Nhân dân hai nước kết nối và cùng đóng góp.

Tiếp nối những thành tựu của Ban Chấp hành khóa V và quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển, Ban Chấp hành khóa VI cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lắng nghe ý kiến hội viên và chủ động đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để triển khai tốt các nhiệm vụ của Hội.

Nhân dịp này, tân Chủ tịch Hội khóa VI trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và những người bạn Thụy Điển, đặc biệt là ngài Đại sứ Johan Ndisi đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ hoạt động của Hội. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức và toàn thể hội viên trong nhiệm kỳ mới để cùng nhau xây dựng Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước.

Đại sứ Johan Ndisi phát biểu chúc mừng.

Đại sứ Johan Ndisi chúc mừng những cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ vừa qua, cũng như các cá nhân được bầu giữ vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Đại sứ cho biết, 57 năm trước - vào năm 1969, Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, Thụy Điển đã triển khai hợp tác phát triển sâu rộng tại Việt Nam. Hoạt động hợp tác phát triển này bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hiện nay, hợp tác kinh tế song phương mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với thương mại ngày càng mở rộng nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, cùng với đó là dòng đầu tư theo cả hai chiều. Vào tháng 6/2025, Thụy Điển và Việt Nam đã thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này cho thấy tầm quan trọng mà Chính phủ hai nước dành cho quan hệ song phương…

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho rằng Hội cần chuyển từ quan hệ đơn thuần sang quan hệ thực chất, để mỗi hoạt động kết nối tạo ra giá trị cụ thể cho hai bên; từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo phát triển, gắn hoạt động của Hội với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho Hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội cần chủ động xây dựng mạng lưới đối tác Thụy Điển mới, nhất là trong bối cảnh đối tác truyền thống là Ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam, Lào, Campuchia đã giải thể. Ông Phan Anh Sơn lưu ý phát huy thế mạnh về tri thức của đội ngũ hội viên, trong đó có nhiều người từng học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển, để kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tư vấn của nước bạn trong những lĩnh vực như pháp luật, tư pháp, y tế, môi trường.

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 2 lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2018-2026.

Cùng với đó, Hội cần đẩy mạnh kết nối kinh tế, thương mại và hợp tác địa phương, tập trung vào các lĩnh vực hai nước có ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trao tặng Bằng khen cho hội viên của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2026.

Ngoài ra, ông Phan Anh Sơn gợi ý Hội nghiên cứu xây dựng “Không gian hợp tác Việt Nam - Thụy Điển”; tổ chức các hoạt động tri ân những người Thụy Điển từng gắn bó, giúp đỡ Việt Nam; đồng thời xây dựng tư liệu, phim ngắn về lịch sử quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước, qua đó lưu giữ giá trị truyền thống và giáo dục thế hệ trẻ…