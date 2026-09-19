Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đến chùa Huê Nghiêm thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Đón tiếp có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, Thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ.

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã vấn an sức khỏe Đức Pháp chủ và bày tỏ niềm vinh dự được tiếp kiến Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, vị lãnh đạo tối cao của GHPGVN.

Quang cảnh buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm

Tại cuộc diện kiến Đức Pháp chủ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ với tư cách cá nhân về một số công tác liên quan việc xây dựng và thực thi pháp luật, trong có Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi đã được Quốc hội thông qua.

Đáp từ, Đức Pháp chủ có lời thăm lãnh đạo Bộ Tư pháp và có lời chúc tốt đẹp đến ngành tư pháp của Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao phó trong bối cảnh đổi mới và yêu cầu hội nhập, phát triển.

Dịp này, Đức Pháp chủ chia sẻ về đặc thù văn hóa dân tộc, yếu tố tham chiếu quan trọng trong việc xây dựng và thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tặng hoa đến Đức Pháp chủ trong dịp diện kiến ngài tại chùa Huê Nghiêm ngày 19-9-2026

Ngài điểm lại quá trình vận động của lịch sử dân tộc từ đầu kỷ nguyên, mối tương quan của Phật giáo và dân tộc thể hiện qua lịch sử xây dựng nền độc lập, tự chủ; bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo ngài, tư tưởng Phật giáo có mặt tại nước ta từ đầu kỷ nguyên dương lịch, đã thấm sâu vào nếp nghĩ và lối sống của người dân, trở thành yếu tố quan trọng của văn hóa dân tộc.

Trong dịp đến thăm chùa Huê Nghiêm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cũng đã lên chánh điện lễ Phật, được chia sẻ thông tin về ngôi tổ đình Huê Nghiêm với lịch sử hơn 300 năm cùng ngôi chùa Huê Nghiêm ngày nay do Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN tôn tạo trên đất điền thổ của tổ đình xưa.