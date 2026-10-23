Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn, quán triệt pháp luật đầu tư công, pháp luật xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Thi hành án dân sự; lãnh đạo, công chức các đơn vị tham mưu về quản lý đầu tư công thuộc Bộ và 135 đồng chí Lãnh đạo, công chức trực tiếp triển khai nhiệm vụ đầu tư công tại 34 cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Mai Long.

Hội nghị tập huấn, quán triệt được tổ chức trong 02 ngày 23 và 24/10/2026 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2220/QĐ-BTP ngày 07/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Chương trình hướng tới cập nhật quy định pháp luật mới, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Nâng cao chất lượng đầu tư công, khắc phục hạn chế từ kinh nghiệm thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của đầu tư công trong việc bảo đảm cơ sở vật chất, hiện đại hóa phục vụ hoạt động của ngành Tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cần được nhìn nhận xuyên suốt từ xác định nhu cầu, lựa chọn danh mục, quyết định đầu tư, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành và khai thác công trình sau đầu tư; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, không chỉ căn cứ vào tỷ lệ giải ngân hay số lượng công trình hoàn thành.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo Cục Quản lý THADS dự Hội nghị. Ảnh: Mai Long.

Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phải bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; trong đó yêu cầu trọng tâm về đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt, các chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra những yêu cầu quan trọng đối với việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, yêu cầu gắn quản lý, sử dụng vốn đầu tư công với hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, việc triển khai các nhiệm vụ đầu tư phải gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ phòng, chống lãng phí, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công phải được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt theo Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW ngày 28/4/2025 của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị; đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực.

Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính - Bộ Tư pháp dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: M.Long.

Đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong triển khai kế hoạch đầu tư công: Với tổng kế hoạch vốn trung hạn được giao 3.679,5 tỷ đồng, trong kỳ Bộ Tư pháp đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 154 dự án, trong đó có 116 dự án trụ sở làm việc, góp phần đưa vào khai thác sử dụng khoảng 93.000 m2 diện tích cơ sở giáo dục, đào tạo và 125.500 m2 diện tích trụ sở làm việc (bao gồm diện tích kho vật chứng). Công tác giải ngân được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai; Tỷ lệ giải ngân được nâng cao qua từng năm, đạt 97,05% trong năm 2024 và đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện, như một số dự án chậm tiến độ; vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục chuẩn bị đầu tư; việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán ở một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực tổ chức thực hiện và tính chủ động của một số chủ đầu tư còn hạn chế. Những vấn đề này cần được phân tích, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay từ khâu chuẩn bị, không để lặp lại trong giai đoạn tiếp theo.

Tập trung nguồn lực, nâng cao tính khả thi của các dự án giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Nguyễn.

Theo Thứ trưởng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 phải được thực hiện trên tinh thần chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Ảnh: Mai Long.

Theo phương án rà soát, hoàn thiện của Bộ Tư pháp, tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 3.407.286 triệu đồng cho 93 dự án, giảm 91 dự án, tương đương khoảng 49,5% so với giai đoạn 2021-2025. Danh mục được thu gọn theo hướng tập trung nguồn lực, hạn chế đầu tư dàn trải và nâng cao khả năng hoàn thành dự án. Trong danh mục 34 dự án dự kiến khởi công mới trong kỳ, ngoài 09 dự án chuyển đổi số, có 22/25 dự án đầu tư cơ sở vật chất là các dự án xây dựng trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch giai đoạn mới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: đề cao trách nhiệm người đứng đầu – Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trước Bộ trưởng và Cục Quản lý Thi hành án dân sự về kết quả triển khai nhiệm vụ đầu tư công được giao; nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư; rà soát kỹ nhu cầu sử dụng, quy mô tổ chức bộ máy, điều kiện đất đai, quy hoạch và công năng trụ sở; chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và quản lý chi phí. Đối với các dự án trụ sở Thi hành án dân sự, cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thống nhất phương án đất đai, quy hoạch và bố trí trụ sở, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ưu tiên khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, không phù hợp hoặc gây lãng phí.

Thứ trưởng đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và quản lý chi phí; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng, chi phí và tiến độ thực hiện dự án. Kế hoạch vốn phải sát với tiến độ và khả năng triển khai thực tế; các dự án chuyển tiếp cần được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, bàn giao. Đối với dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và giải pháp xử lý; nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, gắn với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Gắn bồi dưỡng kiến thức với nâng cao năng lực giải quyết vướng mắc trong thực tiễn

Thứ trưởng Mai Lương Khôi chỉ đạo Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các chủ đầu tư; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh những nội dung liên quan tới công tác triển khai đầu tư công. Ảnh: Thu Nguyễn.

Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương phải quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp giữa lãnh đạo đơn vị, bộ phận chuyên môn và kế toán; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cập nhật đầy đủ tình hình triển khai dự án, kế hoạch vốn, tiến độ giải ngân và các vấn đề cần tháo gỡ, chủ động nghiên cứu đầu tư, áp dụng các công nghệ, ứng dụng phù hợp phục vụ hiệu quả nhiệm vụ. Nhiệm vụ quyết toán vốn đầu tư dự án – trong đó đặc biệt đối với các dự án chậm hoàn thành quyết toán đã được Kiểm toán nhà nước chỉ ra phải được các đơn vị quan tâm, phối hợp tháo gỡ dứt điểm; Những tồn tại, vướng mắc, bài học kinh nghiệm được rút ra từ giai đoạn trước cần phải được nghiêm túc đánh giá, chủ động chuẩn bị, khắc phục triệt để. Công tác kiểm tra, giám sát phải hướng tới phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa sai sót và xử lý kịp thời, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Đối với nhiệm vụ triển khai đầu tư hệ thống trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, đồng chí Thứ trưởng giao Cục Kế hoạch – Tài chính phối hợp Cục Quản lý Thi hành án dân sự khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện phương án kiến trúc định hướng cho trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo chương trình, trong hai ngày làm việc, các học viên sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, xây dựng; hướng dẫn về quy mô đầu tư, quy hoạch tổng mặt bằng, công năng trụ sở và trình tự thực hiện dự án sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt. Chương trình đồng thời dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp các vấn đề phát sinh từ thực tiễn triển khai dự án tại các đơn vị, qua đó góp phần thống nhất nhận thức, cách thức áp dụng pháp luật và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Ông Lê Tiến Cường - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp cung cấp nhưng thông tin cơ bản liên quan tới triển khai đầu tư công. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Hội nghị tập huấn, quán triệt là dịp để các cơ quan, đơn vị tổng kết kinh nghiệm, thống nhất nhận thức và cách thức áp dụng quy định pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Bộ Tư pháp bảo đảm đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ ngành trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Chương trình giao lưu thể thao pickleball với sự tham dự của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Thi hành án dân sự và lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố tham dự lớp tập huấn. Chương trình đã đón nhận sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của 18 cặp đôi, 36 vận động viên đến từ các đơn vị. Hoạt động đã góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết và phối hợp, thể hiện tinh thần “cùng đồng hành, cùng tiến bộ” giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung.

Các hình ảnh Hội nghị tập huấn, quán triệt và chương trình giao lưu Pickleball:

Các VĐV đến từ các đơn vị tham gia giao lưu thi đấu thể thao. Ảnh Thu Nguyễn.

Các VĐV lăn xả trên sân đấu. Ảnh: Thu Nguyễn.

Cặp VĐV vô địch chung cuộc: VĐV Mai Lương Khôi – VĐV Phan Anh Tuấn. Ảnh: Thu Nguyễn.

Cặp đôi nam nữ giành giải nhất: VĐV Trần Ngọc Khánh – VĐV Bùi Thị Mỹ Duyên đến từ Lâm Đồng.Ảnh: Thu Nguyễn.

Cặp đôi giành giải nhì chung cuộc: VĐV Phạm Quốc Nam – VĐV Nguyễn Văn Thảo đến từ Nghệ An.

Cặp đôi giành giải Ba chung cuộc: VĐV Đoàn Trọng Ngôn – VĐV Lương Xuân Huy đến từ Điện Biên. Ảnh: Thu Nguyễn.

Giải đấu thành công tốt đẹp. Ảnh: Thu Nguyễn.