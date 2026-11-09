Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Quảng Ninh; ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận những kết quả Quảng Ninh đạt được trong công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, kỷ cương và hạnh phúc.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Lê Văn Ánh ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ làm công tác pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, thi hành pháp luật; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở.

Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Dịp này, UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2025-2026.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố cũng trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa năm 2026.