Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt đội bóng Biên Phòng MB trước trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: LK

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Cửa khẩu; Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện chuyển lời thăm hỏi, động viên và biểu dương của Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể đội bóng chuyền Biên Phòng MB trong suốt quá trình tham gia giải đấu. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự cố gắng của các thành viên trong đội, góp phần đưa Biên Phòng MB vào chơi trận chung kết.

Đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh, việc giành quyền vào thi đấu trận chung kết là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự trưởng thành của đội bóng cũng như những nỗ lực trong công tác huấn luyện, tổ chức thi đấu. Đây không chỉ là niềm vui của Ban huấn luyện và các vận động viên mà còn là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Động viên các thành viên đội bóng trước trận đấu quan trọng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện mong muốn Ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên Trần Đình Tiền, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng chiến thuật phù hợp, chuẩn bị tốt về chuyên môn và tâm lý cho các vận động viên. Đồng thời, đề nghị toàn đội giữ vững sự đoàn kết, tự tin, bình tĩnh, thi đấu hết mình, phát huy những điểm mạnh đã thể hiện trong các trận đấu trước đó.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện bày tỏ mong muốn đội bóng chuyền Biên Phòng MB tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao nhất để giành chức vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026, mang vinh quang về cho Bộ đội Biên phòng. Dù kết quả trận đấu ra sao, mỗi vận động viên cần thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, đoàn kết và chấp hành nghiêm điều lệ giải.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện tặng hoa, quà chúc mừng đội bóng. Ảnh: LK

Thay mặt Ban huấn luyện và các vận động viên, huấn luyện viên Trần Đình Tiền cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đây là nguồn động viên tinh thần quan trọng, tiếp thêm quyết tâm để toàn đội bước vào trận chung kết với sự tự tin và tinh thần thi đấu cao nhất.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đội bóng. Ảnh: LK

Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với Ban huấn luyện và các vận động viên đội bóng Biên Phòng MB; đồng thời tiếp thêm động lực, cổ vũ toàn đội phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm thi đấu, hướng tới mục tiêu giành chức vô địch.

Trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 giữa đội Biên Phòng MB và đội Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 phút ngày 8/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh.